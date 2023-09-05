В Свердловской области ликвидируют поселок

06 сентября 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Депутаты уверены в том, что поселок утратил признаки населенного пункта Фото: Игорь Пантин © URA.RU Поселок Травяны Свердловской области могут ликвидировать до конца текущего года. Соответствующую инициативу депутаты предложили региональному заксобранию. Законопроект думы Каменского городского округа опубликован на официальном сайте регионального парламента. В феврале 2023 года постановлением главы городского округа №215 была создана комиссия по упразднению поселка. Согласно тексту пояснительной записки, поселок утратил признаки населенного пункта. Там нет перспективы дальнейшего развития. В нем, по данным депутатов, нет дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного и бытового назначения. Поселок Травяны расположен в восьми километрах (по автотрассе в 10 километрах) к востоку от города Каменска-Уральского. Железнодорожная станция Травяны находится на ветке Екатеринбург — Курган. По данным переписи 2010 года, в поселке проживали 11 мужчин и 12 женщин. Сейчас в Травянах никто не проживает.

Поселок Травяны Свердловской области могут ликвидировать до конца текущего года. Соответствующую инициативу депутаты предложили региональному заксобранию. Законопроект думы Каменского городского округа опубликован на официальном сайте регионального парламента. В феврале 2023 года постановлением главы городского округа №215 была создана комиссия по упразднению поселка. Согласно тексту пояснительной записки, поселок утратил признаки населенного пункта. Там нет перспективы дальнейшего развития. В нем, по данным депутатов, нет дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного и бытового назначения. Поселок Травяны расположен в восьми километрах (по автотрассе в 10 километрах) к востоку от города Каменска-Уральского. Железнодорожная станция Травяны находится на ветке Екатеринбург — Курган. По данным переписи 2010 года, в поселке проживали 11 мужчин и 12 женщин. Сейчас в Травянах никто не проживает.