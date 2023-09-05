В ХМАО эпидемиологи бьют тревогу из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

В ХМАО уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог на 17,8%

Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Сургуте Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За прошедшую неделю в Югре на 10 тысяч населения зарегистрировано 42 случая заболевания гриппом и ОРВИ, что выше эпидемиологического порога на 17,8%. Информация об этом опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора ХМАО.

«За неделю 28.08—03.09.2023 зарегистрировано 42 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 8,9% и выше эпидемического порога на 17,8%. В территориальной структуре доминируют Сургут — превышение эпидпорога на 41,9%, Нижневартовск — на 14,5%, Сургутский район — на 3,9%», — сообщает пресс-служба ведомства. Рост заболеваемости зарегистрирован в 21 муниципальном округе.

Среди ОРВИ на 35-й неделе чаще всего находили вирус SARS-CоV-2 — 66,67%. Также югорчане болели гриппом В, парагриппом, аденовирусом, РС-вирусом и риновирусом.

Ранее URA.RU писало о том, что в конце июля в Югре уже было отмечено превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом. За две недели уровень заболеваемости превысил 24,3%.