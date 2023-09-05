В Челябинске стали продавать больше квартир-студий

06 сентября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Доля студий в общем объеме предложения в новостройках составляет 8%, а однокомнатных квартир — 35% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в новостройках в августе 2023 года на продажу было выставлено больше всего однокомнатных квартир и квартир-студий. За год стоимость студий в среднем выросла на 7% и на данный момент составляет 2,4 млн рублей, а однокомнатных квартир — на 44%, до 4,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске доля студий в общем объеме предложения в новостройках составляет 8%, а однокомнатных квартир — 35%. Стоимость студий в этом городе за год выросла на 7% — до 2,4 млн рублей, а однокомнатных объектов — на 44%, до 4,3 млн рублей. Компактный формат позволяет сделать цены на жилье в новостройках более привлекательными, особенно в мегаполисах», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Аналитики отметили, что в среднем по России доля однокомнатных квартир на первичном рынке недвижимости составляет 38%. В Севастополе в августе 2023 года в новостройках продавалось 50% однокомнатных квартир, в Саратове доля таких объектов составляет 49%, в Рязани — 48%. Самая небольшая доля «однушек» — в Томске и Красноярске (по 23%). Доля студий в новостройках в среднем по стране равна 14%. Больше всего квартир-студий продается в Сочи (30%), Санкт-Петербурге (26%), Екатеринбурге, Новосибирске и Москве (по 20%).

В Челябинске в новостройках в августе 2023 года на продажу было выставлено больше всего однокомнатных квартир и квартир-студий. За год стоимость студий в среднем выросла на 7% и на данный момент составляет 2,4 млн рублей, а однокомнатных квартир — на 44%, до 4,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске доля студий в общем объеме предложения в новостройках составляет 8%, а однокомнатных квартир — 35%. Стоимость студий в этом городе за год выросла на 7% — до 2,4 млн рублей, а однокомнатных объектов — на 44%, до 4,3 млн рублей. Компактный формат позволяет сделать цены на жилье в новостройках более привлекательными, особенно в мегаполисах», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Аналитики отметили, что в среднем по России доля однокомнатных квартир на первичном рынке недвижимости составляет 38%. В Севастополе в августе 2023 года в новостройках продавалось 50% однокомнатных квартир, в Саратове доля таких объектов составляет 49%, в Рязани — 48%. Самая небольшая доля «однушек» — в Томске и Красноярске (по 23%). Доля студий в новостройках в среднем по стране равна 14%. Больше всего квартир-студий продается в Сочи (30%), Санкт-Петербурге (26%), Екатеринбурге, Новосибирске и Москве (по 20%).