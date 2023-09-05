В Перми началось строительство новой ледовой арены

06 сентября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Сдать объект планируют через 17 месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми подрядчик приступил к строительству новой ледовой арены. Объект площадью 9 тысяч квадратных метров будет расположен в микрорайоне Ива. На площадке завершили подготовительные работы, установили ограждение, выполнили планировку и расчистили территорию, начали проводить земляные работы и устройство котлована, сообщили в краевом правительстве «Новая ледовая арена займет два этажа. Внутри расположатся два ледовых поля, зрительские трибуны на 250 мест, тренажерный и спортивный залы, раздевалки и комнаты для тренеров. На спортивном объекте планируют не только проводить тренировки, но и организовывать соревнования», — сообщается на сайте краевого правительства. Одна из целей строительства новой арены — развитие массового спорта. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевые власти ведут активную работу по созданию условий для тренировок и занятий физкультурой. В начале апреля 2023 года строительство новой ледовой арены в микрорайоне Ива поручили компании ООО «Красная машина». Объем инвестиций, который планируют вложить в новый объект, составляет 1,2 млн рублей. Компания заключила договор генерального подряда на строительство арены с ООО «Строй-Комплекс». За семь лет работы на счету подрядчика более 40 проектов. Завершить строительство ледовой арены должны через 17 месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми подрядчик приступил к строительству новой ледовой арены. Объект площадью 9 тысяч квадратных метров будет расположен в микрорайоне Ива. На площадке завершили подготовительные работы, установили ограждение, выполнили планировку и расчистили территорию, начали проводить земляные работы и устройство котлована, сообщили в краевом правительстве «Новая ледовая арена займет два этажа. Внутри расположатся два ледовых поля, зрительские трибуны на 250 мест, тренажерный и спортивный залы, раздевалки и комнаты для тренеров. На спортивном объекте планируют не только проводить тренировки, но и организовывать соревнования», — сообщается на сайте краевого правительства. Одна из целей строительства новой арены — развитие массового спорта. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевые власти ведут активную работу по созданию условий для тренировок и занятий физкультурой. В начале апреля 2023 года строительство новой ледовой арены в микрорайоне Ива поручили компании ООО «Красная машина». Объем инвестиций, который планируют вложить в новый объект, составляет 1,2 млн рублей. Компания заключила договор генерального подряда на строительство арены с ООО «Строй-Комплекс». За семь лет работы на счету подрядчика более 40 проектов. Завершить строительство ледовой арены должны через 17 месяцев.