Тюменка прописала в своей квартире мигрантов в обмен на ремонт

Жительница Тюмени незаконно прописала в квартире 14 мигрантов

06 сентября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Тюменка в обмен на ремонт прописывала в своей квартире мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Тюмени незаконно регистрировала в своей квартире иностранцев. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области. В качестве платы за прописку мигранты пообещали тюменке помочь с ремонтом квартиры. «Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ — фиктивная простановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области. По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год тюменка зарегистрировала в своей квартире 14 иностранцев. В обмен на это мигранты пообещали женщине помочь с ремонтом квартиры. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени.

Жительница Тюмени незаконно регистрировала в своей квартире иностранцев. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области. В качестве платы за прописку мигранты пообещали тюменке помочь с ремонтом квартиры. «Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ — фиктивная простановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области. По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год тюменка зарегистрировала в своей квартире 14 иностранцев. В обмен на это мигранты пообещали женщине помочь с ремонтом квартиры. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени.