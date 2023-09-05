05 сентября 2023

Тюменка прописала в своей квартире мигрантов в обмен на ремонт

Жительница Тюмени незаконно прописала в квартире 14 мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коммунарка. Москва, мигрант, жилье, гастарбайтер, квартира, ипотека, ремонт, строитель, новостройка
Тюменка в обмен на ремонт прописывала в своей квартире мигрантов Фото:

Жительница Тюмени незаконно регистрировала в своей квартире иностранцев. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области. В качестве платы за прописку мигранты пообещали тюменке помочь с ремонтом квартиры.

«Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ — фиктивная простановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год тюменка зарегистрировала в своей квартире 14 иностранцев. В обмен на это мигранты пообещали женщине помочь с ремонтом квартиры. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Тюмени незаконно регистрировала в своей квартире иностранцев. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области. В качестве платы за прописку мигранты пообещали тюменке помочь с ремонтом квартиры. «Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ — фиктивная простановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области. По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год тюменка зарегистрировала в своей квартире 14 иностранцев. В обмен на это мигранты пообещали женщине помочь с ремонтом квартиры. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...