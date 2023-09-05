Тюменцам предлагают обменять кабачки на бургеры

06 сентября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Местная сеть бургерных нашла применение кабачкам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени можно будет обменять кабачок на бургер. Такую акцию решили провести в местной сети бургерных Tesla Burger. «Когда уже все близкие и друзья обеспечены дачными кабачками, приходит время для грамотных инвестиций. Меняем кабачок на бургер „Плескавица“» — написано в официальной группе Tesla Burger в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили представители компании, участие в акции не требует дополнительной покупки. При этом принести и обменять сразу много кабачков нельзя, зато воспользоваться предложением можно несколько раз. Также в компании объяснили, что будут делать с кабачками. Овощи будут использовать в приготовлении рагу, но могут и просто подарить желающим.

В Тюмени можно будет обменять кабачок на бургер. Такую акцию решили провести в местной сети бургерных Tesla Burger. «Когда уже все близкие и друзья обеспечены дачными кабачками, приходит время для грамотных инвестиций. Меняем кабачок на бургер „Плескавица“» — написано в официальной группе Tesla Burger в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили представители компании, участие в акции не требует дополнительной покупки. При этом принести и обменять сразу много кабачков нельзя, зато воспользоваться предложением можно несколько раз. Также в компании объяснили, что будут делать с кабачками. Овощи будут использовать в приготовлении рагу, но могут и просто подарить желающим.