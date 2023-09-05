Тюменцам предлагают обменять кабачки на бургеры

В Тюмени можно будет обменять кабачок на бургер. Такую акцию решили провести в местной сети бургерных Tesla Burger.
«Когда уже все близкие и друзья обеспечены дачными кабачками, приходит время для грамотных инвестиций. Меняем кабачок на бургер „Плескавица“» — написано в официальной группе Tesla Burger в соцсети «ВКонтакте».
Как уточнили представители компании, участие в акции не требует дополнительной покупки. При этом принести и обменять сразу много кабачков нельзя, зато воспользоваться предложением можно несколько раз.
Также в компании объяснили, что будут делать с кабачками. Овощи будут использовать в приготовлении рагу, но могут и просто подарить желающим.
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