05 сентября 2023

Тюменцам предлагают обменять кабачки на бургеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, кабачки, кабачок, цукини
Местная сеть бургерных нашла применение кабачкам Фото:

В Тюмени можно будет обменять кабачок на бургер. Такую акцию решили провести в местной сети бургерных Tesla Burger.

«Когда уже все близкие и друзья обеспечены дачными кабачками, приходит время для грамотных инвестиций. Меняем кабачок на бургер „Плескавица“» — написано в официальной группе Tesla Burger в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнили представители компании, участие в акции не требует дополнительной покупки. При этом принести и обменять сразу много кабачков нельзя, зато воспользоваться предложением можно несколько раз.

Также в компании объяснили, что будут делать с кабачками. Овощи будут использовать в приготовлении рагу, но могут и просто подарить желающим.

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В Тюмени можно будет обменять кабачок на бургер. Такую акцию решили провести в местной сети бургерных Tesla Burger. «Когда уже все близкие и друзья обеспечены дачными кабачками, приходит время для грамотных инвестиций. Меняем кабачок на бургер „Плескавица“» — написано в официальной группе Tesla Burger в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили представители компании, участие в акции не требует дополнительной покупки. При этом принести и обменять сразу много кабачков нельзя, зато воспользоваться предложением можно несколько раз. Также в компании объяснили, что будут делать с кабачками. Овощи будут использовать в приготовлении рагу, но могут и просто подарить желающим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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