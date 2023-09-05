05 сентября 2023

В Росгвардии ХМАО появились военные броневики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, техника, броневик, тигр, завод, stock
Машины предназначены для ОМОН и СОБР Фото:

В спецподразделения Росгвардии по ХМАО поступили три броневика «Патруль». В пресс-службе ведомства сообщили URA.RU, что в округ привезли три машины.

Технику распределили по подразделениям ОМОН и СОБР. Два броневика направлены в Сургут и один — в Нижневартовск. «Техника предназначена для обеспечения силовой поддержки спецназа Росгвардии при выполнении им различных задач, в том числе в городских условиях, а также для патрулирования местности, разведки и транспортировки личного состава. Полноприводный бронеавтомобиль рассчитан на размещение группы из 10 человек. Корпус выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы. По периметру он защищен по классу бронирования Бр4, а в лобовой проекции — по 6а классу», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, бронеавтомобили имеют минную защиту днища, которая может выдержать двухкилограммовый заряд взрывчатки. Масса автомобиля — 13,5 тонн. «По бокам автомобиля и в задней части десантного отсека расположены бронированные стекла, снабженные бойницами. Сиденья десантников могут складываться, что позволяет транспортировать внутри броневика различные грузы массой до 1 500 килограммов», — добавили в ведомстве.

Бронеавтомобиль «Патруль»
Бронеавтомобиль «Патруль»
Фото:

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В спецподразделения Росгвардии по ХМАО поступили три броневика «Патруль». В пресс-службе ведомства сообщили URA.RU, что в округ привезли три машины. Технику распределили по подразделениям ОМОН и СОБР. Два броневика направлены в Сургут и один — в Нижневартовск. «Техника предназначена для обеспечения силовой поддержки спецназа Росгвардии при выполнении им различных задач, в том числе в городских условиях, а также для патрулирования местности, разведки и транспортировки личного состава. Полноприводный бронеавтомобиль рассчитан на размещение группы из 10 человек. Корпус выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы. По периметру он защищен по классу бронирования Бр4, а в лобовой проекции — по 6а классу», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, бронеавтомобили имеют минную защиту днища, которая может выдержать двухкилограммовый заряд взрывчатки. Масса автомобиля — 13,5 тонн. «По бокам автомобиля и в задней части десантного отсека расположены бронированные стекла, снабженные бойницами. Сиденья десантников могут складываться, что позволяет транспортировать внутри броневика различные грузы массой до 1 500 килограммов», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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