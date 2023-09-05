В Росгвардии ХМАО появились военные броневики. Фото

06 сентября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Машины предназначены для ОМОН и СОБР Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В спецподразделения Росгвардии по ХМАО поступили три броневика «Патруль». В пресс-службе ведомства сообщили URA.RU, что в округ привезли три машины. Технику распределили по подразделениям ОМОН и СОБР. Два броневика направлены в Сургут и один — в Нижневартовск. «Техника предназначена для обеспечения силовой поддержки спецназа Росгвардии при выполнении им различных задач, в том числе в городских условиях, а также для патрулирования местности, разведки и транспортировки личного состава. Полноприводный бронеавтомобиль рассчитан на размещение группы из 10 человек. Корпус выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы. По периметру он защищен по классу бронирования Бр4, а в лобовой проекции — по 6а классу», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, бронеавтомобили имеют минную защиту днища, которая может выдержать двухкилограммовый заряд взрывчатки. Масса автомобиля — 13,5 тонн. «По бокам автомобиля и в задней части десантного отсека расположены бронированные стекла, снабженные бойницами. Сиденья десантников могут складываться, что позволяет транспортировать внутри броневика различные грузы массой до 1 500 килограммов», — добавили в ведомстве. Бронеавтомобиль «Патруль» Фото: Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

В спецподразделения Росгвардии по ХМАО поступили три броневика «Патруль». В пресс-службе ведомства сообщили URA.RU, что в округ привезли три машины. Технику распределили по подразделениям ОМОН и СОБР. Два броневика направлены в Сургут и один — в Нижневартовск. «Техника предназначена для обеспечения силовой поддержки спецназа Росгвардии при выполнении им различных задач, в том числе в городских условиях, а также для патрулирования местности, разведки и транспортировки личного состава. Полноприводный бронеавтомобиль рассчитан на размещение группы из 10 человек. Корпус выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы. По периметру он защищен по классу бронирования Бр4, а в лобовой проекции — по 6а классу», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, бронеавтомобили имеют минную защиту днища, которая может выдержать двухкилограммовый заряд взрывчатки. Масса автомобиля — 13,5 тонн. «По бокам автомобиля и в задней части десантного отсека расположены бронированные стекла, снабженные бойницами. Сиденья десантников могут складываться, что позволяет транспортировать внутри броневика различные грузы массой до 1 500 килограммов», — добавили в ведомстве.