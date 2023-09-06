В Челябинской области собирают квадрокоптеры для СВО

06 сентября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Челябинской области создадут кластер по производству комплектующих для беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинской области на двух предприятиях собирают квадрокоптеры для использования в зоне проведения СВО. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий. «Сейчас на двух предприятиях области эти квадрокоптеры собираются из импортных комплектующих. Мы с представителями промышленности региона работаем над тем, чтобы появилась возможность заменить эти комплектующие на челябинские», — сообщил Рыжий. Министр уточнил, что губернатор Челябинской области поставил задачу по максимуму войти в нацпроект по развитию беспилотной авиации. В перспективе в регионе может появиться кластер по производству комплектующих для беспилотников.

В Челябинской области на двух предприятиях собирают квадрокоптеры для использования в зоне проведения СВО. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий. «Сейчас на двух предприятиях области эти квадрокоптеры собираются из импортных комплектующих. Мы с представителями промышленности региона работаем над тем, чтобы появилась возможность заменить эти комплектующие на челябинские», — сообщил Рыжий. Министр уточнил, что губернатор Челябинской области поставил задачу по максимуму войти в нацпроект по развитию беспилотной авиации. В перспективе в регионе может появиться кластер по производству комплектующих для беспилотников.