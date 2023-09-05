05 сентября 2023

В Тюменской области обвалился балкон многоэтажки, на котором находился человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обвал балкона. Челябинск, обрушение
В Ялуторовске обвалился балкон многоэтажки Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) обвалился балкон четвертого этажа многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. По предварительным данным, в это время на лоджии находился рабочий, который делал ремонт в одной из квартир.

«Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 10:08. По предварительным данным, во время ремонтных работ в одной из квартир многоэтажного дома по улице Скворцова-Степанова в Ялуторовске произошло обрушение балкона. На месте происшествия работало две единицы техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

По предварительным данным, во время обрушения на балконе находился рабочий, который делал ремонт в одной из квартир. Комментарий пресс-службы регионального департамента здравоохранения ожидается.

Обновлено 6 сентября 2023 года в 12:48.

В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что вызов поступил в 10:12. «Вызов поступил в 10:12, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 10:20. Помощь не понадобилась. Медики продолжают дежурство», — пояснили там URA.RU

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ялуторовске (Тюменская область) обвалился балкон четвертого этажа многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. По предварительным данным, в это время на лоджии находился рабочий, который делал ремонт в одной из квартир. «Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 10:08. По предварительным данным, во время ремонтных работ в одной из квартир многоэтажного дома по улице Скворцова-Степанова в Ялуторовске произошло обрушение балкона. На месте происшествия работало две единицы техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. По предварительным данным, во время обрушения на балконе находился рабочий, который делал ремонт в одной из квартир. Комментарий пресс-службы регионального департамента здравоохранения ожидается. Обновлено 6 сентября 2023 года в 12:48. В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что вызов поступил в 10:12. «Вызов поступил в 10:12, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 10:20. Помощь не понадобилась. Медики продолжают дежурство», — пояснили там URA.RU
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...