В Ялуторовске обвалился балкон многоэтажки Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В Ялуторовске (Тюменская область) обвалился балкон четвертого этажа многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. По предварительным данным, в это время на лоджии находился рабочий, который делал ремонт в одной из квартир.

«Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 10:08. По предварительным данным, во время ремонтных работ в одной из квартир многоэтажного дома по улице Скворцова-Степанова в Ялуторовске произошло обрушение балкона. На месте происшествия работало две единицы техники», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

По предварительным данным, во время обрушения на балконе находился рабочий, который делал ремонт в одной из квартир. Комментарий пресс-службы регионального департамента здравоохранения ожидается.

Обновлено 6 сентября 2023 года в 12:48.

В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что вызов поступил в 10:12. «Вызов поступил в 10:12, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 10:20. Помощь не понадобилась. Медики продолжают дежурство», — пояснили там URA.RU