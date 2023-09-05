Челябинцы в августе оформили на 60% больше жилищных кредитов

06 сентября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Средняя сумма ипотеки в регионе сейчас составляет 3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в августе 2023 по сравнению с июлем объем выдачи ипотеки вырос на 60%. В последний месяц лета жилье в ипотеку на сумму в 2,6 млрд рублей приобрели 850 челябинцев, сообщили в пресс-службе ВТБ. «Жители региона оформили в августе на 60% больше жилищных кредитов, чем в июле. Только за минувший месяц, по данным ВТБ, ипотеку взяли больше 850 челябинцев на общую сумму в 2,6 млрд рублей. Это рекордные цифры в 2023 году», — сообщили в пресс-службе ВТБ. По словам исполняющего обязанности управляющего ВТБ в Челябинской области Эдуарда Сушкова, средняя сумма ипотеки в регионе сейчас составляет 3 млн рублей. По сравнению с июлем 2023 года, она выросла почти на 200 тысяч рублей. Увеличение суммы и общего объема выдачи было обусловлено активностью населения перед повышением ставок. В России в августе выдача ипотечных кредитов достигла рекордных 800 млрд рублей. Результат превысил пиковые показатели продаж декабря 2022 года. С начала 2023 года выдачи на рынке ипотеки в стране составили более 5,1 трлн рублей.

В Челябинской области в августе 2023 по сравнению с июлем объем выдачи ипотеки вырос на 60%. В последний месяц лета жилье в ипотеку на сумму в 2,6 млрд рублей приобрели 850 челябинцев, сообщили в пресс-службе ВТБ. «Жители региона оформили в августе на 60% больше жилищных кредитов, чем в июле. Только за минувший месяц, по данным ВТБ, ипотеку взяли больше 850 челябинцев на общую сумму в 2,6 млрд рублей. Это рекордные цифры в 2023 году», — сообщили в пресс-службе ВТБ. По словам исполняющего обязанности управляющего ВТБ в Челябинской области Эдуарда Сушкова, средняя сумма ипотеки в регионе сейчас составляет 3 млн рублей. По сравнению с июлем 2023 года, она выросла почти на 200 тысяч рублей. Увеличение суммы и общего объема выдачи было обусловлено активностью населения перед повышением ставок. В России в августе выдача ипотечных кредитов достигла рекордных 800 млрд рублей. Результат превысил пиковые показатели продаж декабря 2022 года. С начала 2023 года выдачи на рынке ипотеки в стране составили более 5,1 трлн рублей.