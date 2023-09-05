05 сентября 2023

Челябинцы в августе оформили на 60% больше жилищных кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя сумма ипотеки в регионе сейчас составляет 3 млн рублей Фото:

В Челябинской области в августе 2023 по сравнению с июлем объем выдачи ипотеки вырос на 60%. В последний месяц лета жилье в ипотеку на сумму в 2,6 млрд рублей приобрели 850 челябинцев, сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Жители региона оформили в августе на 60% больше жилищных кредитов, чем в июле. Только за минувший месяц, по данным ВТБ, ипотеку взяли больше 850 челябинцев на общую сумму в 2,6 млрд рублей. Это рекордные цифры в 2023 году», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

По словам исполняющего обязанности управляющего ВТБ в Челябинской области Эдуарда Сушкова, средняя сумма ипотеки в регионе сейчас составляет 3 млн рублей. По сравнению с июлем 2023 года, она выросла почти на 200 тысяч рублей. Увеличение суммы и общего объема выдачи было обусловлено активностью населения перед повышением ставок.

В России в августе выдача ипотечных кредитов достигла рекордных 800 млрд рублей. Результат превысил пиковые показатели продаж декабря 2022 года. С начала 2023 года выдачи на рынке ипотеки в стране составили более 5,1 трлн рублей.

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В Челябинской области в августе 2023 по сравнению с июлем объем выдачи ипотеки вырос на 60%. В последний месяц лета жилье в ипотеку на сумму в 2,6 млрд рублей приобрели 850 челябинцев, сообщили в пресс-службе ВТБ. «Жители региона оформили в августе на 60% больше жилищных кредитов, чем в июле. Только за минувший месяц, по данным ВТБ, ипотеку взяли больше 850 челябинцев на общую сумму в 2,6 млрд рублей. Это рекордные цифры в 2023 году», — сообщили в пресс-службе ВТБ. По словам исполняющего обязанности управляющего ВТБ в Челябинской области Эдуарда Сушкова, средняя сумма ипотеки в регионе сейчас составляет 3 млн рублей. По сравнению с июлем 2023 года, она выросла почти на 200 тысяч рублей. Увеличение суммы и общего объема выдачи было обусловлено активностью населения перед повышением ставок. В России в августе выдача ипотечных кредитов достигла рекордных 800 млрд рублей. Результат превысил пиковые показатели продаж декабря 2022 года. С начала 2023 года выдачи на рынке ипотеки в стране составили более 5,1 трлн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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