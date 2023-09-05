05 сентября 2023

В Челябинской области появится новый цинковый завод

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Пресс-тур на Челябинский цинковый завод. Челябинск, склад, погрузчик, рабочий, цинк, металлург, литейный цех
Весь объем челябинского цинка полностью востребован на отечественном рынке Фото:

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) строится новый завод по производству цинка. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий.

«И цветная, и черная металлургия в регионе на подъеме. В Верхнем Уфалее ведется строительство нового цинкового завода», — заявил Рыжий.

По словам министра, ни грамма цинка, производимого в России, не продается за границу — весь его объем востребован на внутреннем рынке. На сегодняшний момент более 60 процентов российского цинка производится в Челябинской области.

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В Верхнем Уфалее (Челябинская область) строится новый завод по производству цинка. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий. «И цветная, и черная металлургия в регионе на подъеме. В Верхнем Уфалее ведется строительство нового цинкового завода», — заявил Рыжий. По словам министра, ни грамма цинка, производимого в России, не продается за границу — весь его объем востребован на внутреннем рынке. На сегодняшний момент более 60 процентов российского цинка производится в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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