Тюменское правительство попросило у федеральных властей деньги на расчистку Туры

Федеральное финансирование поможет сделать Туру чище Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Тюменской области направили в Росводресурсы предложения о включении мероприятий по расчистке Туры в проект по оздоровлению водных объектов и попросили выделить на это федеральное финансирование. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре правительства региона. Однако от обмеления реки это не поможет.

«Безусловно, существует необходимость расчистки русла Туры, очистки от затонувших бревен, мусора и прочего. Река является собственностью РФ. В территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов направлены предложения о включении мероприятия по расчистке Туры в границах Тюмени в новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов и выделении финансирования», — рассказали URA.RU в инфоцентре властей.

Там также отметили, что положительное решение по вопросу не поможет повысить уровень воды в реке, но улучшит ее состояние и предотвратит истощение. За уровень воды в Туре «отвечают» природные и климатические условия.

«В настоящее время обмеление характерно для большинства водных объектов, расположенных в Тюменской области и в ближайших регионах. Не разработано какого-либо научного или нормативного подхода к вопросам повышения уровня воды в реке. Основной причиной понижения стал период маловодных лет», — отметили в правительстве.

К обмелению привели недостаточность осадков, летняя жара, а также дефицит воды в почвах и на водосборе, наблюдающиеся в последние годы. Вода в Туре поднимется, когда цикл водности сменится на многоводный. По состоянию на 6 сентября уровень воды в реке составил -85 см, что является историческим антирекордом.