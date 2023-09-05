Челябинский губернатор Текслер устроил разнос министру строительства

06 сентября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Алексея Текслера не устроила ситуация со строительством ФАПа в Вознесенском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время объезда объектов здравоохранения 5 сентября подверг критике работу министра строительства региона Юлия Элбакидзе. Поводом для этого стал срыв строительства фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Вознесенское Сосновского района, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. «Гоните взашей таких подрядчиков, меня такая ситуация устроить не может. Объект должны были закончить 4 сентября, но срок сдачи прошел, а здесь почти ничего нет», — передает слова губернатора пресс-служба правительства области. Текслер поручил в кратчайшие сроки разорвать отношения с подрядчиком, фирмой «Синтез». Министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе отчитался, что новая компания для строительства ФАПа уже найдена. Объект будет сдан до конца года. Самих подрядчиков в тот момент, когда осматривали объект, не было. Согласно сервису СБИС, владельцем ООО «Синтез» является Игорь Мозговой. Фирма получила контракт на строительства ФАПа в Вознесенском в декабре 2022 года. Сумма контракта превысила 8 млн рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Синтеза». Ответ будет опубликован после получения.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время объезда объектов здравоохранения 5 сентября подверг критике работу министра строительства региона Юлия Элбакидзе. Поводом для этого стал срыв строительства фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Вознесенское Сосновского района, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. «Гоните взашей таких подрядчиков, меня такая ситуация устроить не может. Объект должны были закончить 4 сентября, но срок сдачи прошел, а здесь почти ничего нет», — передает слова губернатора пресс-служба правительства области. Текслер поручил в кратчайшие сроки разорвать отношения с подрядчиком, фирмой «Синтез». Министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе отчитался, что новая компания для строительства ФАПа уже найдена. Объект будет сдан до конца года. Самих подрядчиков в тот момент, когда осматривали объект, не было. Согласно сервису СБИС, владельцем ООО «Синтез» является Игорь Мозговой. Фирма получила контракт на строительства ФАПа в Вознесенском в декабре 2022 года. Сумма контракта превысила 8 млн рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Синтеза». Ответ будет опубликован после получения.