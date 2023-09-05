В ХМАО в фитнес-центре авторитетного бизнесмена Петермана произошел пожар

По предварительным данным, пожар возник по бытовым причинам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В здании «Славтэк Fitness», принадлежащем нижневартовскому бизнесмену Александру Петерману, вечером 5 сентября возникло возгорание. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в ГУ МЧС по ХМАО.

«В здании на проспекте Победы, 20 5 сентября в 21:32 произошло возгорание. Бытовой пожар возник в помещении площадью 10 квадратных метров на первом этаже здания. Пострадавших нет. Дознаватели устанавливают причины возникновения пожара», — сообщили в ГУ МЧС области. Пожарные потушили возгорание в течение нескольких минут, не позволив огню распространиться на соседние помещения.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с пресс-службой корпорации «Славтэк» для комментария. Там не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе в первую неделю августа спасатели ликвидировали 29 пожаров. Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, а также нарушение техники безопасности при использовании электрических и бытовых приборов.