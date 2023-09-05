05 сентября 2023

В ХМАО в фитнес-центре авторитетного бизнесмена Петермана произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессуха Петермана Северный десант, петерман александр
По предварительным данным, пожар возник по бытовым причинам Фото:

В здании «Славтэк Fitness», принадлежащем нижневартовскому бизнесмену Александру Петерману, вечером 5 сентября возникло возгорание. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в ГУ МЧС по ХМАО.

«В здании на проспекте Победы, 20 5 сентября в 21:32 произошло возгорание. Бытовой пожар возник в помещении площадью 10 квадратных метров на первом этаже здания. Пострадавших нет. Дознаватели устанавливают причины возникновения пожара», — сообщили в ГУ МЧС области. Пожарные потушили возгорание в течение нескольких минут, не позволив огню распространиться на соседние помещения.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с пресс-службой корпорации «Славтэк» для комментария. Там не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе в первую неделю августа спасатели ликвидировали 29 пожаров. Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, а также нарушение техники безопасности при использовании электрических и бытовых приборов.

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В здании «Славтэк Fitness», принадлежащем нижневартовскому бизнесмену Александру Петерману, вечером 5 сентября возникло возгорание. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в ГУ МЧС по ХМАО. «В здании на проспекте Победы, 20 5 сентября в 21:32 произошло возгорание. Бытовой пожар возник в помещении площадью 10 квадратных метров на первом этаже здания. Пострадавших нет. Дознаватели устанавливают причины возникновения пожара», — сообщили в ГУ МЧС области. Пожарные потушили возгорание в течение нескольких минут, не позволив огню распространиться на соседние помещения. Корреспондент URA.RU пытался связаться с пресс-службой корпорации «Славтэк» для комментария. Там не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе в первую неделю августа спасатели ликвидировали 29 пожаров. Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, а также нарушение техники безопасности при использовании электрических и бытовых приборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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