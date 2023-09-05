05 сентября 2023

В Екатеринбурге презентовали проект Академического райсуда

© Служба новостей «URA.RU»
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Учреждение расположится на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина
Учреждение расположится на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина

В Екатеринбурге 6 сентября показали эскизы будущего здания Академического районного суда. Учреждение расположится на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина.

«По планам закончить строительство суда, этим занимается администрация, декабрем 2024 года. С марта 2025 года суд должен начать работу.», — сказал гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Cуд будет cостоять из двух зданий. В одном из них расположатся мировые судьи: на трех этажах разместят десять участков. В смежном здании федерального суда будут работать 20 участков: они займут четыре этажа.

Помимо суда, в Академическом построят здания районной администрации, дома детского творчества и других учреждений. Возведение будет происходить за счет бюджетов разных уровней.

Также 6 сентября в Академическом районе произошел технический пуск трамвайной линии. Ветку протестировали губернатор Евгений Куйвашел и мэр Алексей Орлов.

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В Екатеринбурге 6 сентября показали эскизы будущего здания Академического районного суда. Учреждение расположится на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина. «По планам закончить строительство суда, этим занимается администрация, декабрем 2024 года. С марта 2025 года суд должен начать работу.», — сказал гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Cуд будет cостоять из двух зданий. В одном из них расположатся мировые судьи: на трех этажах разместят десять участков. В смежном здании федерального суда будут работать 20 участков: они займут четыре этажа. Помимо суда, в Академическом построят здания районной администрации, дома детского творчества и других учреждений. Возведение будет происходить за счет бюджетов разных уровней. Также 6 сентября в Академическом районе произошел технический пуск трамвайной линии. Ветку протестировали губернатор Евгений Куйвашел и мэр Алексей Орлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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