В Екатеринбурге презентовали проект Академического райсуда

06 сентября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Учреждение расположится на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина Илья Московец @ URA.RU В Екатеринбурге 6 сентября показали эскизы будущего здания Академического районного суда. Учреждение расположится на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина. «По планам закончить строительство суда, этим занимается администрация, декабрем 2024 года. С марта 2025 года суд должен начать работу.», — сказал гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Cуд будет cостоять из двух зданий. В одном из них расположатся мировые судьи: на трех этажах разместят десять участков. В смежном здании федерального суда будут работать 20 участков: они займут четыре этажа. Помимо суда, в Академическом построят здания районной администрации, дома детского творчества и других учреждений. Возведение будет происходить за счет бюджетов разных уровней. Также 6 сентября в Академическом районе произошел технический пуск трамвайной линии. Ветку протестировали губернатор Евгений Куйвашел и мэр Алексей Орлов.

В Екатеринбурге 6 сентября показали эскизы будущего здания Академического районного суда. Учреждение расположится на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина. «По планам закончить строительство суда, этим занимается администрация, декабрем 2024 года. С марта 2025 года суд должен начать работу.», — сказал гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Cуд будет cостоять из двух зданий. В одном из них расположатся мировые судьи: на трех этажах разместят десять участков. В смежном здании федерального суда будут работать 20 участков: они займут четыре этажа. Помимо суда, в Академическом построят здания районной администрации, дома детского творчества и других учреждений. Возведение будет происходить за счет бюджетов разных уровней. Также 6 сентября в Академическом районе произошел технический пуск трамвайной линии. Ветку протестировали губернатор Евгений Куйвашел и мэр Алексей Орлов.