Российские производители изменили отношение к качеству своей продукции

Мишустин констатировал, что в РФ стало больше качественных товаров
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Михаил Мишустин посетил VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Владивосток, мишустин михаил
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин констатировал, что в РФ стало больше качественных продуктов питания Фото:

Российские производители продуктов питания, иных товаров и услуг существенно улучшили качество своей продукции и стали более ответственными перед потребителями. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Роскачества Максимом Протасовым 6 сентября, это влечет повышение доверия населения к отечественным товарам и услугам.

«Качество — это в первую очередь то, когда люди доверяют нашим товарам, продуктам, услугам. Более чем две трети потребителей предпочитают российские товары. Жители страны должны получать объективную информацию о продуктах, услугах, товарах и быть уверенными в их высоком качестве», — пояснил премьер-министр.

Глава Роскачества Протасов сообщил, что производители борются за получение знака качества. Если специалисты выявляют какие-то нарушения, производители оперативно исправляют недочеты. По словам Протасова, 64% компаний делают это всего лишь в течение двух недель. «Они исправляют огрехи своей продукции и сообщают об этом, обращаются к экспертам Роскачества. Это маховик такой позитивной работы через рынок», — отметил Протасов.

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Российские производители продуктов питания, иных товаров и услуг существенно улучшили качество своей продукции и стали более ответственными перед потребителями. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Роскачества Максимом Протасовым 6 сентября, это влечет повышение доверия населения к отечественным товарам и услугам. «Качество — это в первую очередь то, когда люди доверяют нашим товарам, продуктам, услугам. Более чем две трети потребителей предпочитают российские товары. Жители страны должны получать объективную информацию о продуктах, услугах, товарах и быть уверенными в их высоком качестве», — пояснил премьер-министр. Глава Роскачества Протасов сообщил, что производители борются за получение знака качества. Если специалисты выявляют какие-то нарушения, производители оперативно исправляют недочеты. По словам Протасова, 64% компаний делают это всего лишь в течение двух недель. «Они исправляют огрехи своей продукции и сообщают об этом, обращаются к экспертам Роскачества. Это маховик такой позитивной работы через рынок», — отметил Протасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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