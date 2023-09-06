Российские производители изменили отношение к качеству своей продукции

Мишустин констатировал, что в РФ стало больше качественных товаров

06 сентября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин констатировал, что в РФ стало больше качественных продуктов питания Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российские производители продуктов питания, иных товаров и услуг существенно улучшили качество своей продукции и стали более ответственными перед потребителями. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Роскачества Максимом Протасовым 6 сентября, это влечет повышение доверия населения к отечественным товарам и услугам. «Качество — это в первую очередь то, когда люди доверяют нашим товарам, продуктам, услугам. Более чем две трети потребителей предпочитают российские товары. Жители страны должны получать объективную информацию о продуктах, услугах, товарах и быть уверенными в их высоком качестве», — пояснил премьер-министр. Глава Роскачества Протасов сообщил, что производители борются за получение знака качества. Если специалисты выявляют какие-то нарушения, производители оперативно исправляют недочеты. По словам Протасова, 64% компаний делают это всего лишь в течение двух недель. «Они исправляют огрехи своей продукции и сообщают об этом, обращаются к экспертам Роскачества. Это маховик такой позитивной работы через рынок», — отметил Протасов.

Российские производители продуктов питания, иных товаров и услуг существенно улучшили качество своей продукции и стали более ответственными перед потребителями. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Роскачества Максимом Протасовым 6 сентября, это влечет повышение доверия населения к отечественным товарам и услугам. «Качество — это в первую очередь то, когда люди доверяют нашим товарам, продуктам, услугам. Более чем две трети потребителей предпочитают российские товары. Жители страны должны получать объективную информацию о продуктах, услугах, товарах и быть уверенными в их высоком качестве», — пояснил премьер-министр. Глава Роскачества Протасов сообщил, что производители борются за получение знака качества. Если специалисты выявляют какие-то нарушения, производители оперативно исправляют недочеты. По словам Протасова, 64% компаний делают это всего лишь в течение двух недель. «Они исправляют огрехи своей продукции и сообщают об этом, обращаются к экспертам Роскачества. Это маховик такой позитивной работы через рынок», — отметил Протасов.