На М-5 в Челябинской области досрочно закончат ремонт участка дороги. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога м5. Челябинск
Реконструкцию трассы в Ашинском районе планируют закончить досрочно в 2024 году Фото:

Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области, где проходят буровзрывные работы, идет с опережением сроков. Об этом 6 сентября URA.RU сообщил начальник Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев в ходе выездной встречи с гендиректором подрядной организации Дмитрием Гилимьяновым на месте работ.

«15 сентября досрочно сдается первый этап буровзрывных работ. Подрядчиком построена правая половина моста через реку Ук, где будет осуществляться перепуск движения. Сразу же приступаем ко второму этапу и строительству левой части моста», — рассказал URA.RU Муравьев.

При этом Муравьев уточнил, что перекрытие участка и взрывы по четвергам продолжатся. Всего подрядчик должен пробурить и реконструировать 44 километра трассы — с 1564 по 1609 км. На встрече также обсудили окончание ремонта с опережением сроков. Согласно планам, участок с 1564 по 1578 км сдадут в 2024 году.

Дорога м5. Челябинск
Участок продолжат перекрывать по четвергам до полного окончания буровзрывных работ
Фото:
Дорога м5. Челябинск
Муравьев (второй слева) и Гилимьянов (первый слева) обсудили досрочное окончание реконструкции участка
Фото:
Дорога м5. Челябинск
Первый этап буровзрывных работ сдали досрочно
Фото:
Дорога м5. Челябинск
В Ашинском районе приступили к ремонту левой части моста через реку Ук
Фото:

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области, где проходят буровзрывные работы, идет с опережением сроков. Об этом 6 сентября URA.RU сообщил начальник Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев в ходе выездной встречи с гендиректором подрядной организации Дмитрием Гилимьяновым на месте работ. «15 сентября досрочно сдается первый этап буровзрывных работ. Подрядчиком построена правая половина моста через реку Ук, где будет осуществляться перепуск движения. Сразу же приступаем ко второму этапу и строительству левой части моста», — рассказал URA.RU Муравьев. При этом Муравьев уточнил, что перекрытие участка и взрывы по четвергам продолжатся. Всего подрядчик должен пробурить и реконструировать 44 километра трассы — с 1564 по 1609 км. На встрече также обсудили окончание ремонта с опережением сроков. Согласно планам, участок с 1564 по 1578 км сдадут в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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