Жителей Екатеринбурга напугали взрывы и стрельба в городе

06 сентября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

В Кольцово проходят учения военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей микрорайона Кольцово в Екатеринбурге 6 сентября напугали звуки стрельбы и взрывов. Наиболее слышны они были в районе улицы Бахчиванджи. «Мы с супругом проснулись от звуков взрывов, потом началась стрельба — такое ни с чем не перепутаешь. Все это было достаточно продолжительно. Будто бы линия фронта теперь проходит по Екатеринбургу», — рассказала URA.RU жительница Кольцово. В пресс-службе Центрального военного округа агентству URA.RU пояснили, что в этом районе сейчас идут учения. «Проходят плановые занятия по противодействию терроризму с применением холостых боеприпасов и средств шумовой имитации», — рассказали в ЦВО.

Жителей микрорайона Кольцово в Екатеринбурге 6 сентября напугали звуки стрельбы и взрывов. Наиболее слышны они были в районе улицы Бахчиванджи. «Мы с супругом проснулись от звуков взрывов, потом началась стрельба — такое ни с чем не перепутаешь. Все это было достаточно продолжительно. Будто бы линия фронта теперь проходит по Екатеринбургу», — рассказала URA.RU жительница Кольцово. В пресс-службе Центрального военного округа агентству URA.RU пояснили, что в этом районе сейчас идут учения. «Проходят плановые занятия по противодействию терроризму с применением холостых боеприпасов и средств шумовой имитации», — рассказали в ЦВО.