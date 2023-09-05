Жителей Екатеринбурга напугали взрывы и стрельба в городе

Жителей микрорайона Кольцово в Екатеринбурге 6 сентября напугали звуки стрельбы и взрывов. Наиболее слышны они были в районе улицы Бахчиванджи.
«Мы с супругом проснулись от звуков взрывов, потом началась стрельба — такое ни с чем не перепутаешь. Все это было достаточно продолжительно. Будто бы линия фронта теперь проходит по Екатеринбургу», — рассказала URA.RU жительница Кольцово.
В пресс-службе Центрального военного округа агентству URA.RU пояснили, что в этом районе сейчас идут учения. «Проходят плановые занятия по противодействию терроризму с применением холостых боеприпасов и средств шумовой имитации», — рассказали в ЦВО.
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