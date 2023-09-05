05 сентября 2023

Жителей Екатеринбурга напугали взрывы и стрельба в городе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11
В Кольцово проходят учения военных Фото:

Жителей микрорайона Кольцово в Екатеринбурге 6 сентября напугали звуки стрельбы и взрывов. Наиболее слышны они были в районе улицы Бахчиванджи.

«Мы с супругом проснулись от звуков взрывов, потом началась стрельба — такое ни с чем не перепутаешь. Все это было достаточно продолжительно. Будто бы линия фронта теперь проходит по Екатеринбургу», — рассказала URA.RU жительница Кольцово.

В пресс-службе Центрального военного округа агентству URA.RU пояснили, что в этом районе сейчас идут учения. «Проходят плановые занятия по противодействию терроризму с применением холостых боеприпасов и средств шумовой имитации», — рассказали в ЦВО.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей микрорайона Кольцово в Екатеринбурге 6 сентября напугали звуки стрельбы и взрывов. Наиболее слышны они были в районе улицы Бахчиванджи. «Мы с супругом проснулись от звуков взрывов, потом началась стрельба — такое ни с чем не перепутаешь. Все это было достаточно продолжительно. Будто бы линия фронта теперь проходит по Екатеринбургу», — рассказала URA.RU жительница Кольцово. В пресс-службе Центрального военного округа агентству URA.RU пояснили, что в этом районе сейчас идут учения. «Проходят плановые занятия по противодействию терроризму с применением холостых боеприпасов и средств шумовой имитации», — рассказали в ЦВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...