05 сентября 2023

В Пермском крае нашелся покупатель на конезавод, выставленный на продажу три года назад

Совладелец яхт-клуба стал новым владельцем конезавода в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , алтай, конеферма, конный клуб, табун лошадей, конезавод
За акции конезавода предприниматель предложил почти 43 млн рублей Фото:

В Пермском крае проданы акции АО «Племенной конный завод «Куединский». Об этом сообщается на странице Росимущества в соцсети «ВКонтакте». Покупателем актива стал совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев.

«Росимущество реализовало 100% акций АО «Племенной конный завод «Куединский», конечная стоимость пакета акций составила 42 750 000,00 рублей», — говорится в сообщении ведомства. Издание «Коммерсант-Прикамье» уточняет, что Голубев стал единственным участником торгов.

Племенной конный завод «Куединский» расположен в Куединском округе. Единственным учредителем АО является Российская Федерация в лице Росимущества. Предприятие занимается производством молока и мяса крупного рогатого скота, выращивает лошадей русской тяжеловозной породы.

В 2020 году акции конезавода были выставлены на торги за 71,5 млн рублей. Впоследствии стоимость предприятия снизилась до 57 млн рублей.

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В Пермском крае проданы акции АО «Племенной конный завод «Куединский». Об этом сообщается на странице Росимущества в соцсети «ВКонтакте». Покупателем актива стал совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев. «Росимущество реализовало 100% акций АО «Племенной конный завод «Куединский», конечная стоимость пакета акций составила 42 750 000,00 рублей», — говорится в сообщении ведомства. Издание «Коммерсант-Прикамье» уточняет, что Голубев стал единственным участником торгов. Племенной конный завод «Куединский» расположен в Куединском округе. Единственным учредителем АО является Российская Федерация в лице Росимущества. Предприятие занимается производством молока и мяса крупного рогатого скота, выращивает лошадей русской тяжеловозной породы. В 2020 году акции конезавода были выставлены на торги за 71,5 млн рублей. Впоследствии стоимость предприятия снизилась до 57 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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