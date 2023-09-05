В Пермском крае нашелся покупатель на конезавод, выставленный на продажу три года назад

Совладелец яхт-клуба стал новым владельцем конезавода в Пермском крае

06 сентября 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

За акции конезавода предприниматель предложил почти 43 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае проданы акции АО «Племенной конный завод «Куединский». Об этом сообщается на странице Росимущества в соцсети «ВКонтакте». Покупателем актива стал совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев. «Росимущество реализовало 100% акций АО «Племенной конный завод «Куединский», конечная стоимость пакета акций составила 42 750 000,00 рублей», — говорится в сообщении ведомства. Издание «Коммерсант-Прикамье» уточняет, что Голубев стал единственным участником торгов. Племенной конный завод «Куединский» расположен в Куединском округе. Единственным учредителем АО является Российская Федерация в лице Росимущества. Предприятие занимается производством молока и мяса крупного рогатого скота, выращивает лошадей русской тяжеловозной породы. В 2020 году акции конезавода были выставлены на торги за 71,5 млн рублей. Впоследствии стоимость предприятия снизилась до 57 млн рублей.

В Пермском крае проданы акции АО «Племенной конный завод «Куединский». Об этом сообщается на странице Росимущества в соцсети «ВКонтакте». Покупателем актива стал совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев. «Росимущество реализовало 100% акций АО «Племенной конный завод «Куединский», конечная стоимость пакета акций составила 42 750 000,00 рублей», — говорится в сообщении ведомства. Издание «Коммерсант-Прикамье» уточняет, что Голубев стал единственным участником торгов. Племенной конный завод «Куединский» расположен в Куединском округе. Единственным учредителем АО является Российская Федерация в лице Росимущества. Предприятие занимается производством молока и мяса крупного рогатого скота, выращивает лошадей русской тяжеловозной породы. В 2020 году акции конезавода были выставлены на торги за 71,5 млн рублей. Впоследствии стоимость предприятия снизилась до 57 млн рублей.