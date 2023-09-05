Россельхознадзор нашел опасную свинину в ХМАО

Продукция выработана из сырья неизвестного происхождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление Россельхознадзора выявило мясную продукцию неизвестного происхождения в Югре. Поставщиком свинины без необходимых ветеринарных документов выступил ИП Воронцов А.А. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

«В июле 2023 года государственным ветеринарным врачом оформлен производственный сертификат на свинину на кости мороженую общим весом 3781 кг, направленную в розничную торговлю. При этом информация о сырье для выработки данной продукции в системе отсутствует. Установить происхождение, качество и безопасность продукции не представляется возможным. Таким образом, продукция выработана из сырья неизвестного происхождения, нет прослеживаемости при производстве», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сообщается, что ИП Воронцову А.А. объявлено предупреждение по поводу правил обязательной регистрации продукции. Информация по нарушению, допущенному ветеринарным врачом, направлена в ветеринарную службу Югры.

Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор обнаружил опасную продукцию на предприятии в ХМАО, которое занимается реализацией мяса. В пробах нашли патогены, способные вызывать заболевания.