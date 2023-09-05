05 сентября 2023

Россельхознадзор нашел опасную свинину в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , свинина, урожай, хамон, импортозамещение, еда, продовольственная безопасность, агро2022
Продукция выработана из сырья неизвестного происхождения Фото:

Управление Россельхознадзора выявило мясную продукцию неизвестного происхождения в Югре. Поставщиком свинины без необходимых ветеринарных документов выступил ИП Воронцов А.А. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

«В июле 2023 года государственным ветеринарным врачом оформлен производственный сертификат на свинину на кости мороженую общим весом 3781 кг, направленную в розничную торговлю. При этом информация о сырье для выработки данной продукции в системе отсутствует. Установить происхождение, качество и безопасность продукции не представляется возможным. Таким образом, продукция выработана из сырья неизвестного происхождения, нет прослеживаемости при производстве», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сообщается, что ИП Воронцову А.А. объявлено предупреждение по поводу правил обязательной регистрации продукции. Информация по нарушению, допущенному ветеринарным врачом, направлена в ветеринарную службу Югры.

Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор обнаружил опасную продукцию на предприятии в ХМАО, которое занимается реализацией мяса. В пробах нашли патогены, способные вызывать заболевания.

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Управление Россельхознадзора выявило мясную продукцию неизвестного происхождения в Югре. Поставщиком свинины без необходимых ветеринарных документов выступил ИП Воронцов А.А. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства по ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. «В июле 2023 года государственным ветеринарным врачом оформлен производственный сертификат на свинину на кости мороженую общим весом 3781 кг, направленную в розничную торговлю. При этом информация о сырье для выработки данной продукции в системе отсутствует. Установить происхождение, качество и безопасность продукции не представляется возможным. Таким образом, продукция выработана из сырья неизвестного происхождения, нет прослеживаемости при производстве», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. Сообщается, что ИП Воронцову А.А. объявлено предупреждение по поводу правил обязательной регистрации продукции. Информация по нарушению, допущенному ветеринарным врачом, направлена в ветеринарную службу Югры. Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор обнаружил опасную продукцию на предприятии в ХМАО, которое занимается реализацией мяса. В пробах нашли патогены, способные вызывать заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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