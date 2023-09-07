07 сентября 2023

На предприятии «Курганмашзавода» набирают сотрудников для определения дефектов ракетных установок

Дочка «Курганмашзавода» ищет дефектовщиков ракетных и артиллерийских установок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица, сбойка
АО «144 Бтрз» ищет дефектовщиков ракетных и артиллерийских установок (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, который находится под управлением «Курганмашзавода», набирает дефектовщиков ракетных и артиллерийских установок. Информация о вакансии размещена на интерактивном портале департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

«На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ требуется дефектовщик авиационной техники. Должностные обязанности: определение технического состояния сложных деталей, узлов, агрегатов и механизмов орудий всех систем, ракетных и артиллерийских установок, машин и двигателей. Заработная плата от 50 000 рублей», — говорится в информации о вакансии.

Ранее URA.RU писало, что на предприятии «Курганмашзавода» в Амурской области ищут работников для устранения дефектов орудий БМП. Также сообщалось, что свердловская дочка КМЗ ищет сотрудника для охраны бронетехники. Работнику готовы платить зарплату от 55 тысяч рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, который находится под управлением «Курганмашзавода», набирает дефектовщиков ракетных и артиллерийских установок. Информация о вакансии размещена на интерактивном портале департамента по труду и занятости населения Свердловской области. «На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ требуется дефектовщик авиационной техники. Должностные обязанности: определение технического состояния сложных деталей, узлов, агрегатов и механизмов орудий всех систем, ракетных и артиллерийских установок, машин и двигателей. Заработная плата от 50 000 рублей», — говорится в информации о вакансии. Ранее URA.RU писало, что на предприятии «Курганмашзавода» в Амурской области ищут работников для устранения дефектов орудий БМП. Также сообщалось, что свердловская дочка КМЗ ищет сотрудника для охраны бронетехники. Работнику готовы платить зарплату от 55 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...