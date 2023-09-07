На предприятии «Курганмашзавода» набирают сотрудников для определения дефектов ракетных установок

Дочка «Курганмашзавода» ищет дефектовщиков ракетных и артиллерийских установок

АО «144 Бтрз» ищет дефектовщиков ракетных и артиллерийских установок (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Бронетанковый ремонтный завод из Екатеринбурга, который находится под управлением «Курганмашзавода», набирает дефектовщиков ракетных и артиллерийских установок. Информация о вакансии размещена на интерактивном портале департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

«На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ требуется дефектовщик авиационной техники. Должностные обязанности: определение технического состояния сложных деталей, узлов, агрегатов и механизмов орудий всех систем, ракетных и артиллерийских установок, машин и двигателей. Заработная плата от 50 000 рублей», — говорится в информации о вакансии.

Ранее URA.RU писало, что на предприятии «Курганмашзавода» в Амурской области ищут работников для устранения дефектов орудий БМП. Также сообщалось, что свердловская дочка КМЗ ищет сотрудника для охраны бронетехники. Работнику готовы платить зарплату от 55 тысяч рублей.