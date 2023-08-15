На предприятии «Курганмашзавода» ищут работников для устранения дефектов орудий БМП

Амурская дочка КМЗ ищет работников для устранения дефектов орудий БМП

На дочке «Курганмашзавода» дефектовщикам орудий БМП готовы платить зарплату от 100 тысяч рублей Фото: Михаил Калянов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На бронетанковый ремонтный завод из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод», требуются сотрудники для устранения дефектов орудий боевых машин пехоты (БМП). Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями.

«АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“, с. Возжаевка Амурской области. Вакансия: дефектовщик механизмов орудий БМП. Требование: среднее профессиональное образование. Зарплата от 100 000 рублей», — указано в объявлении на сайте ГородРабот.ру. График работы шесть дней в неделю с 12-часовыми сменами.

Сотрудникам необходимо знать назначение и устройство дефектуемых деталей, узлов и механизмов. Разбираться в видах дефектов и способах их устранения. Также работник должен обладать навыками оформления документации, составления чертежей и работы на компьютере.

Ранее URA.RU писало, что для работы на дочке «Курганмашзавода» на Дальнем Востоке ищут испытателей танков и самоходных установок. Сотрудникам обещают зарплату от 100 тысяч рублей. Также на бронетанковом предприятии готовы принять на работу ремонтников боевых машин и водителей-испытателей БМП-3.