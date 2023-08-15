15 августа 2023

На предприятии «Курганмашзавода» ищут работников для устранения дефектов орудий БМП

Амурская дочка КМЗ ищет работников для устранения дефектов орудий БМП
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, бмп, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
На дочке «Курганмашзавода» дефектовщикам орудий БМП готовы платить зарплату от 100 тысяч рублей Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На бронетанковый ремонтный завод из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод», требуются сотрудники для устранения дефектов орудий боевых машин пехоты (БМП). Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями.

«АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“, с. Возжаевка Амурской области. Вакансия: дефектовщик механизмов орудий БМП. Требование: среднее профессиональное образование. Зарплата от 100 000 рублей», — указано в объявлении на сайте ГородРабот.ру. График работы шесть дней в неделю с 12-часовыми сменами.

Сотрудникам необходимо знать назначение и устройство дефектуемых деталей, узлов и механизмов. Разбираться в видах дефектов и способах их устранения. Также работник должен обладать навыками оформления документации, составления чертежей и работы на компьютере.

Ранее URA.RU писало, что для работы на дочке «Курганмашзавода» на Дальнем Востоке ищут испытателей танков и самоходных установок. Сотрудникам обещают зарплату от 100 тысяч рублей. Также на бронетанковом предприятии готовы принять на работу ремонтников боевых машин и водителей-испытателей БМП-3.

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На бронетанковый ремонтный завод из Амурской области, которым управляет «Курганмашзавод», требуются сотрудники для устранения дефектов орудий боевых машин пехоты (БМП). Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями. «АО „560 Бронетанковый ремонтный завод“, с. Возжаевка Амурской области. Вакансия: дефектовщик механизмов орудий БМП. Требование: среднее профессиональное образование. Зарплата от 100 000 рублей», — указано в объявлении на сайте ГородРабот.ру. График работы шесть дней в неделю с 12-часовыми сменами. Сотрудникам необходимо знать назначение и устройство дефектуемых деталей, узлов и механизмов. Разбираться в видах дефектов и способах их устранения. Также работник должен обладать навыками оформления документации, составления чертежей и работы на компьютере. Ранее URA.RU писало, что для работы на дочке «Курганмашзавода» на Дальнем Востоке ищут испытателей танков и самоходных установок. Сотрудникам обещают зарплату от 100 тысяч рублей. Также на бронетанковом предприятии готовы принять на работу ремонтников боевых машин и водителей-испытателей БМП-3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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