Любители в сезоне 2023 года отмечают высокий урожай грибов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Миасса Челябинской области Егор Ковальчук собрал в лесу богатый урожай грибов, тем самым он подвел итоги лета. На фотографиях в личной странице мэра в соцсетях видно, что в корзину попали грузди, рыжики, подберезовики и лисички.

«Грибы собирал в лесах Миасса. Тем самым подвел итоги лета, которое прошло не зря, было очень много событий», — заявил мэр URA.RU.

Собранный урожай Ковальчук сразу приготовил. Грибы мэр пожарил вместе с картофелем и луком, выложив фото готовки на своей странице во «ВКонтакте».

Это лето для Ковальчука выдалось насыщенным. 17 мая он стал мэром Миасса. В городе дважды побывал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Миасс отметил свое 250-летие, а сам Ковальчук был отмечен благодарностью президента РФ Владимира

Ученые Ильменского заповедника в Миассе URA.RU отметили, что грибов в лесах в сезоне 2023 года много. Грибники в настоящий момент собирают грузди сухие и сырые, рыжики, лисички, белые, подосиновики, подберезовики. Также начали расти опята. Специалисты не советуют собирать незнакомые грибы, а только те, в которых уверены или их знают опытные грибники.

Грибы Егор Ковальчук собрал в лесах Миасского городского округа Фото: Егор Ковальчук, «ВКонтакте»

После сбора урожая градоначальник приготовил грибы на сковороде Фото: Егор Ковальчук, «ВКонтакте»