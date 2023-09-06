Мэр Миасса подвел итоги лета богатым урожаем грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы на уличном рынке. Тюмень , грибы
Любители в сезоне 2023 года отмечают высокий урожай грибов Фото:

Мэр Миасса Челябинской области Егор Ковальчук собрал в лесу богатый урожай грибов, тем самым он подвел итоги лета. На фотографиях в личной странице мэра в соцсетях видно, что в корзину попали грузди, рыжики, подберезовики и лисички.

«Грибы собирал в лесах Миасса. Тем самым подвел итоги лета, которое прошло не зря, было очень много событий», — заявил мэр URA.RU.

Собранный урожай Ковальчук сразу приготовил. Грибы мэр пожарил вместе с картофелем и луком, выложив фото готовки на своей странице во «ВКонтакте».

Это лето для Ковальчука выдалось насыщенным. 17 мая он стал мэром Миасса. В городе дважды побывал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Миасс отметил свое 250-летие, а сам Ковальчук был отмечен благодарностью президента РФ Владимира

Ученые Ильменского заповедника в Миассе URA.RU отметили, что грибов в лесах в сезоне 2023 года много. Грибники в настоящий момент собирают грузди сухие и сырые, рыжики, лисички, белые, подосиновики, подберезовики. Также начали расти опята. Специалисты не советуют собирать незнакомые грибы, а только те, в которых уверены или их знают опытные грибники.

Грибы Егор Ковальчук собрал в лесах Миасского городского округа
Грибы Егор Ковальчук собрал в лесах Миасского городского округа
Фото:
После сбора урожая градоначальник приготовил грибы на сковороде
После сбора урожая градоначальник приготовил грибы на сковороде
Фото:
Грибы мэр города пожарил с картофелем и луком
Грибы мэр города пожарил с картофелем и луком
Фото:

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Мэр Миасса Челябинской области Егор Ковальчук собрал в лесу богатый урожай грибов, тем самым он подвел итоги лета. На фотографиях в личной странице мэра в соцсетях видно, что в корзину попали грузди, рыжики, подберезовики и лисички. «Грибы собирал в лесах Миасса. Тем самым подвел итоги лета, которое прошло не зря, было очень много событий», — заявил мэр URA.RU. Собранный урожай Ковальчук сразу приготовил. Грибы мэр пожарил вместе с картофелем и луком, выложив фото готовки на своей странице во «ВКонтакте». Это лето для Ковальчука выдалось насыщенным. 17 мая он стал мэром Миасса. В городе дважды побывал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Миасс отметил свое 250-летие, а сам Ковальчук был отмечен благодарностью президента РФ Владимира Ученые Ильменского заповедника в Миассе URA.RU отметили, что грибов в лесах в сезоне 2023 года много. Грибники в настоящий момент собирают грузди сухие и сырые, рыжики, лисички, белые, подосиновики, подберезовики. Также начали расти опята. Специалисты не советуют собирать незнакомые грибы, а только те, в которых уверены или их знают опытные грибники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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