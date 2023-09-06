Аукцион состоится 14 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти возобновили процедуру проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды на землю в Курчатовском районе Челябинска. Площадь участка составляет 17 тысяч 844 квадратных метров. Аукцион пройдет 14 сентября, сообщается на сайте мэрии.

«На основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы Челябинской области Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска извещает о возобновлении процедуры проведения аукциона в электронной форме, назначенного на 14 сентября 2023 года, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 17 844 квадратных метров. Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, улица Северо-Западная Околица, 6», — сообщается на сайте.

Согласно документации, на участке можно осуществлять производственную деятельность, а также заниматься тяжелой, легкой и автомобилестроительной промышленностью. На данный момент территория пустует, на земле размещены навалы грунта и строительного мусора.

Ранее процедура проведения аукциона по сдаче земли в аренду была приостановлена из-за жалобы, поступившей в управление федеральной антимонопольной службы по Челябинской области. На данный момент обращение рассмотрено, проведение аукциона возобновлено.

На участке можно осуществлять производственную деятельность, а также заниматься тяжелой, легкой и автомобилестроительной промышленностью Скрин: публичная кадастровая карта

На данный момент территория пустует, на участке лишь размещены навалы грунта и строительного мусора Скрин: сайт администрации г. Челябинск