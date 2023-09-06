Разведка Украины допускает, что Пригожин жив

Украинская разведка не может подтвердить гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
«Что касается гибели Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты», — передает слова Юсова «Укринформ». Он добавил, что разведка подтверждает информацию о гибели одного из лидеров ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Юсов отметил, что требуется дополнительное время для получения полной информации об авиакатастрофе.
Бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy разбился в Тверской области, на борту находились 10 человек, включая основателя ЧВК и Дмитрия Уткина. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования. Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Россия сообщила Бразилии, что не планирует проводить международное расследование крушения.
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