Разведка Украины допускает, что Пригожин жив

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Разведка Украины не может подтвердить гибель Евгения Пригожина, заявил Андрей Юсов Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Украинская разведка не может подтвердить гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Что касается гибели Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты», — передает слова Юсова «Укринформ». Он добавил, что разведка подтверждает информацию о гибели одного из лидеров ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Юсов отметил, что требуется дополнительное время для получения полной информации об авиакатастрофе.

Бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy разбился в Тверской области, на борту находились 10 человек, включая основателя ЧВК и Дмитрия Уткина. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования. Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Россия сообщила Бразилии, что не планирует проводить международное расследование крушения.

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Украинская разведка не может подтвердить гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. «Что касается гибели Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты», — передает слова Юсова «Укринформ». Он добавил, что разведка подтверждает информацию о гибели одного из лидеров ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Юсов отметил, что требуется дополнительное время для получения полной информации об авиакатастрофе. Бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy разбился в Тверской области, на борту находились 10 человек, включая основателя ЧВК и Дмитрия Уткина. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования. Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Россия сообщила Бразилии, что не планирует проводить международное расследование крушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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