Губернатор Текслер вручил молодым челябинским медикам ключи от квартир. Фото

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Сергей Степашин во время рабочего визита в Челябинск, жилье, недвижимость, новое жилье, ключи от квартир, новостройки, вторичка, новостройка
Медики получили ключи от трех квартир в новом доме Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 сентября в Копейске вручил молодым медикам ключи от новых квартир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В целом в регионе за последние годы мы предоставили более 200 квартир, плюс главы оказывают помощь. В этом году у нас порядка 70 квартир, сегодня вручили ключи от трех из них. Это важная работа по закреплению кадров», — заявил Текслер.

В 2023 году для работников копейской городской больницы №1 приобрели четыре квартиры в новом 16-этажном доме в центре города. Хирургу и двум терапевтам ключи от квартир передали 6 сентября, в октябре новое жилье получит анестезиолог-реаниматолог.

Алексей Текслер вручил ключи молодому хирургу и двум терапевтам копейской больницы, еще одна квартира предназначена для анестезиолога-реаниматолога
Алексей Текслер вручил ключи молодому хирургу и двум терапевтам копейской больницы, еще одна квартира предназначена для анестезиолога-реаниматолога
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 сентября в Копейске вручил молодым медикам ключи от новых квартир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В целом в регионе за последние годы мы предоставили более 200 квартир, плюс главы оказывают помощь. В этом году у нас порядка 70 квартир, сегодня вручили ключи от трех из них. Это важная работа по закреплению кадров», — заявил Текслер. В 2023 году для работников копейской городской больницы №1 приобрели четыре квартиры в новом 16-этажном доме в центре города. Хирургу и двум терапевтам ключи от квартир передали 6 сентября, в октябре новое жилье получит анестезиолог-реаниматолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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