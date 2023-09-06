Медики получили ключи от трех квартир в новом доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 сентября в Копейске вручил молодым медикам ключи от новых квартир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В целом в регионе за последние годы мы предоставили более 200 квартир, плюс главы оказывают помощь. В этом году у нас порядка 70 квартир, сегодня вручили ключи от трех из них. Это важная работа по закреплению кадров», — заявил Текслер.

В 2023 году для работников копейской городской больницы №1 приобрели четыре квартиры в новом 16-этажном доме в центре города. Хирургу и двум терапевтам ключи от квартир передали 6 сентября, в октябре новое жилье получит анестезиолог-реаниматолог.