05 сентября 2023

Конфликт курганского хирурга с главой депздрава Сигидаевым начался из-за шорт. Скрин

Конфликт курганского хирурга с главой депздрава начался из-за шорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, департамент здравоохранения
Хирург Николай Руденко явился на встречу в депздрав с опозданием и в шортах Фото:

Конфликт курганского хирурга Николая Руденко с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым мог начаться в июне 2023 года, когда врач явился в депздрав в шортах и похвастался знакомством с окружением губернатора. В курганском паблике во «ВКонтакте» опубликовано замечание Сигидаева в адрес главврача Курганской областной больницы (КОКБ) с просьбой провести с Руденко беседу.

«По настоятельному требованию Руденко Н.А., врача „Курганской областной клинической больницы“ 8 июня состоялась встреча директора департамента с указанным медработником. К назначенному времени Руденко Н.А. явился с опозданием. Вопреки общепризнанному для посещения органов власти деловому стилю в одежде на встречу с директором департамента врач прибыл в шортах. На замечание по этому поводу объяснений не последовало», — говорится в письме Сигидаева, опубликованном в группе «Оригинальный Курган» во «ВКонтакте».

Поводом для встречи стало предложение Руденко госпитализировать пациентов с инсультами (острое нарушение мозгового кровообращения) не в БСМП, а в сосудистый центр КОКБ. Перед встречей Руденко заявил, что может решить вопрос и в обход департамента непосредственно с губернатором. Сигидаев отмечает, что подобное поведение недопустимо. Визиту врача в депздрав должно предшествовать обсуждение интересующей темы с главным внештатным специалистом, а также главврачом, которые и должны инициировать обращение в депздрав для обсуждения и принятия взвешенного решения. Глава депздрава просил составить с Руденко беседу, и принять меры по недопущению подобного поведения со стороны медработников КОКБ. URA.RU запросило комментарий в департаменте по ситуации в КОКБ и увольнении врача, ответ ожидается.

Раннее URA.RU писало, что курганский хирург Николай Руденко 5 сентября уволился после конфликта с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым. Врач публично поставил ультиматум Сигидаеву из-за планов по смене руководства в областной больнице на «ставленников». Отец Николая — Андрей Руденко заведовал отделением в сосудистом центре КОКБ. Николай Руденко заявил, что если депздрав сменит руководство, оба хирурга уедут из области.

В курганском паблике опубликовали замечание главы депздрава Курганской области Алексея Сигидаева о недопустимом поведении врача КОКБ Николая Руденко
В курганском паблике опубликовали замечание главы депздрава Курганской области Алексея Сигидаева о недопустимом поведении врача КОКБ Николая Руденко
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Конфликт курганского хирурга Николая Руденко с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым мог начаться в июне 2023 года, когда врач явился в депздрав в шортах и похвастался знакомством с окружением губернатора. В курганском паблике во «ВКонтакте» опубликовано замечание Сигидаева в адрес главврача Курганской областной больницы (КОКБ) с просьбой провести с Руденко беседу. «По настоятельному требованию Руденко Н.А., врача „Курганской областной клинической больницы“ 8 июня состоялась встреча директора департамента с указанным медработником. К назначенному времени Руденко Н.А. явился с опозданием. Вопреки общепризнанному для посещения органов власти деловому стилю в одежде на встречу с директором департамента врач прибыл в шортах. На замечание по этому поводу объяснений не последовало», — говорится в письме Сигидаева, опубликованном в группе «Оригинальный Курган» во «ВКонтакте». Поводом для встречи стало предложение Руденко госпитализировать пациентов с инсультами (острое нарушение мозгового кровообращения) не в БСМП, а в сосудистый центр КОКБ. Перед встречей Руденко заявил, что может решить вопрос и в обход департамента непосредственно с губернатором. Сигидаев отмечает, что подобное поведение недопустимо. Визиту врача в депздрав должно предшествовать обсуждение интересующей темы с главным внештатным специалистом, а также главврачом, которые и должны инициировать обращение в депздрав для обсуждения и принятия взвешенного решения. Глава депздрава просил составить с Руденко беседу, и принять меры по недопущению подобного поведения со стороны медработников КОКБ. URA.RU запросило комментарий в департаменте по ситуации в КОКБ и увольнении врача, ответ ожидается. Раннее URA.RU писало, что курганский хирург Николай Руденко 5 сентября уволился после конфликта с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым. Врач публично поставил ультиматум Сигидаеву из-за планов по смене руководства в областной больнице на «ставленников». Отец Николая — Андрей Руденко заведовал отделением в сосудистом центре КОКБ. Николай Руденко заявил, что если депздрав сменит руководство, оба хирурга уедут из области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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