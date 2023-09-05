Конфликт курганского хирурга с главой депздрава начался из-за шорт

Хирург Николай Руденко явился на встречу в депздрав с опозданием и в шортах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конфликт курганского хирурга Николая Руденко с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым мог начаться в июне 2023 года, когда врач явился в депздрав в шортах и похвастался знакомством с окружением губернатора. В курганском паблике во «ВКонтакте» опубликовано замечание Сигидаева в адрес главврача Курганской областной больницы (КОКБ) с просьбой провести с Руденко беседу.

«По настоятельному требованию Руденко Н.А., врача „Курганской областной клинической больницы“ 8 июня состоялась встреча директора департамента с указанным медработником. К назначенному времени Руденко Н.А. явился с опозданием. Вопреки общепризнанному для посещения органов власти деловому стилю в одежде на встречу с директором департамента врач прибыл в шортах. На замечание по этому поводу объяснений не последовало», — говорится в письме Сигидаева, опубликованном в группе «Оригинальный Курган» во «ВКонтакте».

Поводом для встречи стало предложение Руденко госпитализировать пациентов с инсультами (острое нарушение мозгового кровообращения) не в БСМП, а в сосудистый центр КОКБ. Перед встречей Руденко заявил, что может решить вопрос и в обход департамента непосредственно с губернатором. Сигидаев отмечает, что подобное поведение недопустимо. Визиту врача в депздрав должно предшествовать обсуждение интересующей темы с главным внештатным специалистом, а также главврачом, которые и должны инициировать обращение в депздрав для обсуждения и принятия взвешенного решения. Глава депздрава просил составить с Руденко беседу, и принять меры по недопущению подобного поведения со стороны медработников КОКБ. URA.RU запросило комментарий в департаменте по ситуации в КОКБ и увольнении врача, ответ ожидается.

Раннее URA.RU писало, что курганский хирург Николай Руденко 5 сентября уволился после конфликта с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым. Врач публично поставил ультиматум Сигидаеву из-за планов по смене руководства в областной больнице на «ставленников». Отец Николая — Андрей Руденко заведовал отделением в сосудистом центре КОКБ. Николай Руденко заявил, что если депздрав сменит руководство, оба хирурга уедут из области.

В курганском паблике опубликовали замечание главы депздрава Курганской области Алексея Сигидаева о недопустимом поведении врача КОКБ Николая Руденко скрин: группа «Оригинальный Курган», соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/newkurgan