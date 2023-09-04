Курганские медики взбунтовались против планов главы депздрава и готовы уволиться

Врачи Курганской областной больницы поставили ультиматум Алексею Сигидаеву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи Курганской областной больницы пригрозили уволиться из-за планов директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева сменить руководство в больнице и сосудистом центре. Об этом URA.RU рассказал хирург Николай Руденко.

«Проблема в том, что приехали в Курганскую область Сигидаев и [заместитель директора департамента здравоохранения Назар] Шевченко и кошмарят курганское здравоохранение. Поменяли всех главврачей, добрались до нас. Поставлены условия, чтобы в наш региональный сосудистый центр приехали другие люди — ставленники Сигидаева. Мы категорически возражаем и поставили ультиматум: или остается так, как мы сказали, или мы — семья Руденко — уезжаем из Курганской области. Я поставил срок до 24 сентября», — рассказал Николай Руденко.

Отец Николая Руденко — сердечно-сосудистый хирург Андрей Руденко — работает заведующим отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения в региональном сосудистом центре. Он стоял у истоков создания центра в Курганской областной больнице. Отец и сын Руденко работают в отделении вдвоем, еще один специалист сейчас проходит обучение. По словам Николая Руденко, хирурги готовы взять четвертого врача и уже подобрали кандидатуру. «Людей нужно ставить проверенных и знающих, чтобы не было проблем в коллективе. Не так как это делает Сигидаев. Принимать на работу сотрудников — дело заведующего и главврача», — подчеркнул он.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что глава курганского депздрава объяснил массовую замену руководителей больниц. Алексей Сигидаев написал, что руководители в статусе «исполняющий обязанности» работали без ответственности. В таких больницах нарушались сроки оказания медпомощи, занижались плановые показатели осмотров, но не снижался размер выплат ответственным лицам. Николай Руденко известен в Кургане как рокер-хирург, записавший песню и клип о родном городе.

Хирурги Николай и Андрей Руденко работают в сосудистом центре Курганской областной клинической больницы фото: предоставил Николай Руденко