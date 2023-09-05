05 сентября 2023

Таксисты в ХМАО заявили об увеличении цен на «Яндекс Go»

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители считают, что сервис поднял комиссию Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты «Яндекс Go» считают, что сервис поднял для них стоимость пользования агрегатором. По словам водителей, комиссию увеличили почти на два процента.

«С 1 сентября накинули процент. Раньше, грубо говоря, в основном было от 13 до 13,5 процентов, с каких-то заявок брали 14%. Сейчас стали забирать комиссию больше 15%. Плюс процент — таксопарку. Получается, что теперь почти 20% отдаем», — сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU таксист из Нижневартовска.

Стоимость поездок по городу для клиентов, по словам таксистов, пока остается прежней. «Цена — я бы не сказал, что поменялась. Я что раньше днем катался по 120-140 рублей, что сегодня за эти деньги катаюсь. Единственное, 1 сентября были другие цены, потому что все были в движении. Это стандартная ситуация», — добавил водитель.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию компанию «Яндекс». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что таксисты «Яндекса» ругаются с клиентами из-за поездок к больнице-долгострою в Нижневартовске. Тогда водителей не устраивало, что им приходится везти пассажиров лишние полтора километра.

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В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты «Яндекс Go» считают, что сервис поднял для них стоимость пользования агрегатором. По словам водителей, комиссию увеличили почти на два процента. «С 1 сентября накинули процент. Раньше, грубо говоря, в основном было от 13 до 13,5 процентов, с каких-то заявок брали 14%. Сейчас стали забирать комиссию больше 15%. Плюс процент — таксопарку. Получается, что теперь почти 20% отдаем», — сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU таксист из Нижневартовска. Стоимость поездок по городу для клиентов, по словам таксистов, пока остается прежней. «Цена — я бы не сказал, что поменялась. Я что раньше днем катался по 120-140 рублей, что сегодня за эти деньги катаюсь. Единственное, 1 сентября были другие цены, потому что все были в движении. Это стандартная ситуация», — добавил водитель. Агентство попросило прокомментировать ситуацию компанию «Яндекс». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что таксисты «Яндекса» ругаются с клиентами из-за поездок к больнице-долгострою в Нижневартовске. Тогда водителей не устраивало, что им приходится везти пассажиров лишние полтора километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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