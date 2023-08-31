В ХМАО таксисты «Яндекса» ругаются с клиентами из-за поездок к больнице-долгострою

01 сентября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Таксисты ругаются с пассажирами из-за поездок к больнице-долгострою Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Нижневартовске таксисты «Яндекса» ругаются с пассажирами из-за поездок к окружной больнице-долгострою. Водителей не устраивает, что пассажиров, которые просят высадить их у заднего входа медучреждения, приходится везти лишние полтора километра, объезжая больничный комплекс. Об этом URA.RU рассказали клиенты сервиса. «Вызывала своей бабушке такси. Ей нужно было уехать из новой больницы, которую достраивают на Маршала Жукова. Там открыли реабилитацию для пациентов. Но вход там ближе находится не с центрального, а с противоположной стороны. Заезжать туда нужно с улицы Северной, проехав еще около полтора километра. Предупредила по телефону водителя, а он раскричался, мол я адрес неправильно указала, и теперь ему ехать далеко надо. Хотя адрес там один. Сам взял в итоге и отменил заказ», — рассказала журналисту агентства одна из клиенток. О похожей ситуации рассказал и другой пассажир такси. Конфликт с водителем произошел уже во время поездки. «Сказала водителю, что мне нужно с другой стороны больницы. А он то ли не расслышал, то ли не понял. Остановился на Жукова и говорит: до свидания. Объясняю, мол с другой стороны надо было. А он видите ли закончил поездку уже. Довез, конечно, в итоге, но только через пререкания», — поделилась другая жительница Нижневартовска. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в два раза выросла стоимость проезда по городу в «Яндекс такси». Тогда водители связывали причину с высоким спросом у горожан в сильную жару. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске таксисты «Яндекса» ругаются с пассажирами из-за поездок к окружной больнице-долгострою. Водителей не устраивает, что пассажиров, которые просят высадить их у заднего входа медучреждения, приходится везти лишние полтора километра, объезжая больничный комплекс. Об этом URA.RU рассказали клиенты сервиса. «Вызывала своей бабушке такси. Ей нужно было уехать из новой больницы, которую достраивают на Маршала Жукова. Там открыли реабилитацию для пациентов. Но вход там ближе находится не с центрального, а с противоположной стороны. Заезжать туда нужно с улицы Северной, проехав еще около полтора километра. Предупредила по телефону водителя, а он раскричался, мол я адрес неправильно указала, и теперь ему ехать далеко надо. Хотя адрес там один. Сам взял в итоге и отменил заказ», — рассказала журналисту агентства одна из клиенток. О похожей ситуации рассказал и другой пассажир такси. Конфликт с водителем произошел уже во время поездки. «Сказала водителю, что мне нужно с другой стороны больницы. А он то ли не расслышал, то ли не понял. Остановился на Жукова и говорит: до свидания. Объясняю, мол с другой стороны надо было. А он видите ли закончил поездку уже. Довез, конечно, в итоге, но только через пререкания», — поделилась другая жительница Нижневартовска. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в два раза выросла стоимость проезда по городу в «Яндекс такси». Тогда водители связывали причину с высоким спросом у горожан в сильную жару.