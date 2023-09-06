В Кургане семейная пара заставляла несовершеннолетнего сына делать закладки

Семейной паре из Кургана дали крупные сроки за распространение наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане семейную пару, которая занималась распространением наркотиков по тайникам и заставляла это делать несовершеннолетнего сына, приговорили к 25 годам колонии на двоих. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«Собранные следственными органами СК России по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего мужчины и его 35-летней супруги. <…> Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его супруге — в виде 13 лет общего режима», — говорится на сайте ведомства. Также каждому из осужденных назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Осужденные были задержаны в январе 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в центре Кургана. В момент задержания у них были обнаружены наркотики. Позже в ходе следствия они указали, где прятали закладки. Кроме того, в квартире злоумышленников также были найдены наркотические средства в особо крупном размере, которые они планировали сбыть.

Ранее URA.RU писало, что полиция поймала двух жителей Кургана, которые делали закладки по всему городу. Задержанными оказались молодые люди 17 и 18 лет. Следователями возбуждено уголовное дело.