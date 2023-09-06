Врач курганской поликлиники уволилась из-за ликвидации участка

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Педиатр Нина Челядинова уволилась, но в поликлинике хотят вернуть ее на работу Фото:

Педиатр Курганской детской поликлиники Нина Челядинова уволилась после расформирования участка, на котором проработала много лет. Об этом URA.RU рассказали возмущенные ситуацией родители пациентов.

«Мои дети долгое время наблюдались у педиатра Нины Челядиновой. Это опытный, грамотный специалист, внимательный к детям. Но сейчас 35-й участок расформировали, а врача просто уволили! Это при том, что грамотных врачей в Кургане не хватает. В прошлом году родители смогли отстоять участок, а сейчас его нет», — рассказали курганцы.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU пояснили, что педиатрические участки Курганской детской поликлиники были укрупнены по утвержденным Минздравом нормативам. «Педиатрический участок №35 не отвечал нормативным требованиям, в связи с чем принято решение о распределении данного участка. Врач-педиатр Н.М. Челядинова уволилась по собственному желанию. Руководство поликлиники заинтересовано в возобновлении сотрудничества, сейчас рассматривается вопрос о возобновлении трудовой деятельности Нины Михайловны в коллективе Курганской детской поликлиники. В ближайшее время планируется трудоустройство в Курганскую детскую поликлинику», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

В настоящее время детской поликлинике требуются педиатр, невролог, детский хирург, офтальмолог. В 2022 году в учреждение устроились на работу 7 молодых врачей и 9 фельдшеров. В этом году на работу в поликлинику пришли еще 8 врачей, в том числе два врача-специалиста переехали из других регионов. По договорам с поликлиникой образование получают 120 студентов-целевиков 1-6 курсов.

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Педиатр Курганской детской поликлиники Нина Челядинова уволилась после расформирования участка, на котором проработала много лет. Об этом URA.RU рассказали возмущенные ситуацией родители пациентов. «Мои дети долгое время наблюдались у педиатра Нины Челядиновой. Это опытный, грамотный специалист, внимательный к детям. Но сейчас 35-й участок расформировали, а врача просто уволили! Это при том, что грамотных врачей в Кургане не хватает. В прошлом году родители смогли отстоять участок, а сейчас его нет», — рассказали курганцы. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU пояснили, что педиатрические участки Курганской детской поликлиники были укрупнены по утвержденным Минздравом нормативам. «Педиатрический участок №35 не отвечал нормативным требованиям, в связи с чем принято решение о распределении данного участка. Врач-педиатр Н.М. Челядинова уволилась по собственному желанию. Руководство поликлиники заинтересовано в возобновлении сотрудничества, сейчас рассматривается вопрос о возобновлении трудовой деятельности Нины Михайловны в коллективе Курганской детской поликлиники. В ближайшее время планируется трудоустройство в Курганскую детскую поликлинику», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства. В настоящее время детской поликлинике требуются педиатр, невролог, детский хирург, офтальмолог. В 2022 году в учреждение устроились на работу 7 молодых врачей и 9 фельдшеров. В этом году на работу в поликлинику пришли еще 8 врачей, в том числе два врача-специалиста переехали из других регионов. По договорам с поликлиникой образование получают 120 студентов-целевиков 1-6 курсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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