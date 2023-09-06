Екатеринбуржцы преподнесли сюрприз на конфликтных выборах в думу

На выборах в Екатеринбурге ожидают большое число неопределившихся горожан

06 сентября 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Голосование намечено на 9—10 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особенность выборов в гордуму Екатеринбурга-2023 — большое число активных избирателей, которые определятся, кого поддержать, в самый последний момент. Так, по данным URA.RU, полагают участники кампании. Один из них уверен, что будет двукратный рост числа неопределившихся относительно выборов прошлых лет. Другой собеседник уточнил, что по городу в целом «количество [неопределившихся] не такое уж и значительное». «Но в отдельных округах аномалия действительно есть», — добавил он. По мнению политолога Михаила Коробельникова, это может быть связано с отсутствием серьезной фоновой кампании. «Вернее, она есть, но слабо представлена в повестке. Отсюда и количество неопределившихся. Вроде бы и надо проголосовать, и готовы, и хотим, но непонятно, за кого», — сказал эксперт. Выборы в думу намечены на 9—10 сентября, они проходят по смешанной системе: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам. Мэр Алексей Орлов по итогам голосования рассчитывает серьезно сократить думскую фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Кочетков же с этим планом не согласился, и, чтобы оспорить его, выдвинул по округам целую группу кандидатов против людей Орлова.

Особенность выборов в гордуму Екатеринбурга-2023 — большое число активных избирателей, которые определятся, кого поддержать, в самый последний момент. Так, по данным URA.RU, полагают участники кампании. Один из них уверен, что будет двукратный рост числа неопределившихся относительно выборов прошлых лет. Другой собеседник уточнил, что по городу в целом «количество [неопределившихся] не такое уж и значительное». «Но в отдельных округах аномалия действительно есть», — добавил он. По мнению политолога Михаила Коробельникова, это может быть связано с отсутствием серьезной фоновой кампании. «Вернее, она есть, но слабо представлена в повестке. Отсюда и количество неопределившихся. Вроде бы и надо проголосовать, и готовы, и хотим, но непонятно, за кого», — сказал эксперт. Выборы в думу намечены на 9—10 сентября, они проходят по смешанной системе: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам. Мэр Алексей Орлов по итогам голосования рассчитывает серьезно сократить думскую фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Кочетков же с этим планом не согласился, и, чтобы оспорить его, выдвинул по округам целую группу кандидатов против людей Орлова.