В Челябинской области на границе с Казахстаном образовалась пробка

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, трасса челябинск курган
Затор из грузовиков собрался перед пунктом пропуска «Бугристое» в Троицком районе Фото:

В Челябинской области на границе с Казахстаном 6 сентября образовалась огромная пробка. Десятки грузовиков стоят перед пунктом пропуска «Бугристое» в Троицком районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Пробка из грузовиков образовалась перед пунктом пропуска „Бугристое“ в Троицком районе. Ситуация на контроле у ведомства. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России „Троицкий“ проверяют информацию о схемах обхода недавно введенной электронной очереди», — уточнили в ведомстве.

На месте работают экипажи ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям. Также туда направлены сотрудники полиции для выявления «серых» схем получения электронных талонов.

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В Челябинской области на границе с Казахстаном 6 сентября образовалась огромная пробка. Десятки грузовиков стоят перед пунктом пропуска «Бугристое» в Троицком районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Пробка из грузовиков образовалась перед пунктом пропуска „Бугристое“ в Троицком районе. Ситуация на контроле у ведомства. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России „Троицкий“ проверяют информацию о схемах обхода недавно введенной электронной очереди», — уточнили в ведомстве. На месте работают экипажи ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям. Также туда направлены сотрудники полиции для выявления «серых» схем получения электронных талонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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