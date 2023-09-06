В Челябинской области на границе с Казахстаном образовалась пробка

Затор из грузовиков собрался перед пунктом пропуска «Бугристое» в Троицком районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области на границе с Казахстаном 6 сентября образовалась огромная пробка. Десятки грузовиков стоят перед пунктом пропуска «Бугристое» в Троицком районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Пробка из грузовиков образовалась перед пунктом пропуска „Бугристое“ в Троицком районе. Ситуация на контроле у ведомства. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России „Троицкий“ проверяют информацию о схемах обхода недавно введенной электронной очереди», — уточнили в ведомстве.

На месте работают экипажи ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям. Также туда направлены сотрудники полиции для выявления «серых» схем получения электронных талонов.