В Челябинской области на границе с Казахстаном образовалась пробка

В Челябинской области на границе с Казахстаном 6 сентября образовалась огромная пробка. Десятки грузовиков стоят перед пунктом пропуска «Бугристое» в Троицком районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Пробка из грузовиков образовалась перед пунктом пропуска „Бугристое“ в Троицком районе. Ситуация на контроле у ведомства. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России „Троицкий“ проверяют информацию о схемах обхода недавно введенной электронной очереди», — уточнили в ведомстве.
На месте работают экипажи ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям. Также туда направлены сотрудники полиции для выявления «серых» схем получения электронных талонов.
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