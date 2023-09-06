Курганскому бойцу из зоны СВО подарили внедорожник Mitsubishi Pajero Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий из зоны СВО с позывным «Татарин» расплакался из-за подаренной земляками внедорожника Mitsubishi Pajero. Видео трогательной встречи с передачей машины поделилась депутат Курганской гордумы Анастасия Денисенко.

«Машина, на которую мы вместе с вами собирали деньги, передана нашему бойцу с позывным „Татарин“. Ключи от внедорожника достались военнослужащему, потерявшему во время ЧС в Курганской области единственное жилье. Наша встреча была очень трогательной. Со слезами на глазах», — написала Денисенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сбор на покупку автомобиля для СВО депутат объявляла в мае в свой День рождения. К августу была собрана сумма в размере 300 тысяч рублей. На эти средства был куплен Mitsubishi Pajero. В своем посте Денисенко поблагодарила своих коллег из гордумы, Народный фронт и правительство региона за помощь в организации доставки груза.

Ранее URA.RU писало, что курганским бойцам СВО передали самую большую партию техники. В августе на фронт были отправлено 12 автомобилей УАЗ. Также сообщалось, что курганский завод и бизнесмены передали участникам спецоперации «Ниву» и УАЗ.