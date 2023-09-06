Во Франции раскрыли скрытые мотивы Зеленского назначить нового министра обороны

Le Monde: Зеленский поручит Умерову наладить поставки западного оружия
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Владимир Зеленский поставил перед Рустемом Умяровым задачу наладит поставки оружия, пишет Le Monde Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский поставит перед новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым задачу обеспечения постоянных поставок западного оружия в украинскую армию. Об этом пишет французское издание Le Monde.

«Умерову будет поручено обеспечить стабильный приток западного оружия в ВСУ», — говорится в материале издания. Там добавили, что этот ход Зеленского также способен преодолеть дискриминацию крымских татар и принести пользу всей украинской нации.

Ранее президент Украины отозвал бывшего министра обороны Алексея Резникова и назначил Рустема Умерова на эту должность. Увольнение Резникова связывали с коррупционными скандалами. Решение о назначении Умерова было поддержано Верховной Радой Украины большинством голосов. Известный украинский режиссер и продюсер Игорь Лопатенок остро раскритиковал экс-министра обороны, связывая его с принесением в жертву сотен тысяч соотечественников, передает «Утро.ру».

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Президент Украины Владимир Зеленский поставит перед новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым задачу обеспечения постоянных поставок западного оружия в украинскую армию. Об этом пишет французское издание Le Monde. «Умерову будет поручено обеспечить стабильный приток западного оружия в ВСУ», — говорится в материале издания. Там добавили, что этот ход Зеленского также способен преодолеть дискриминацию крымских татар и принести пользу всей украинской нации. Ранее президент Украины отозвал бывшего министра обороны Алексея Резникова и назначил Рустема Умерова на эту должность. Увольнение Резникова связывали с коррупционными скандалами. Решение о назначении Умерова было поддержано Верховной Радой Украины большинством голосов. Известный украинский режиссер и продюсер Игорь Лопатенок остро раскритиковал экс-министра обороны, связывая его с принесением в жертву сотен тысяч соотечественников, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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