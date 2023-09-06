В центре Тюмени иномарка столкнулась с мотоциклом. Видео

06 сентября 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на перекрестке улиц Герцена и Малыгина Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На перекрестке улиц Герцена — Малыгина в Тюмени столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл. Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU. По его словам, в результате ДТП мотоцикл опрокинулся, а его водитель оказался на дороге. «Водитель автомобиля Hyundai столкнулся с мотоциклистом. Сейчас медики оказывают последнему помощь», — пояснил журналист URA.RU. В беседе с корреспондентом агентства мотоциклист заявил, что водитель Hyundai нарушил правила дорожного движения и не уступил ему дорогу. «Я ехал на зеленый свет. Водитель иномарки начал поворачивать налево и не пропустил меня. В результате ДТП я получил ссадины. Мотоцикл тоже пострадал», — сообщил водитель мотоцикла URA.RU. В региональной Госавтоинспекции агентству сообщили, что сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах аварии. «Водитель получил легкий вред здоровью. Обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются», — рассказали там агентству.

На перекрестке улиц Герцена — Малыгина в Тюмени столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл. Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU. По его словам, в результате ДТП мотоцикл опрокинулся, а его водитель оказался на дороге. «Водитель автомобиля Hyundai столкнулся с мотоциклистом. Сейчас медики оказывают последнему помощь», — пояснил журналист URA.RU. В беседе с корреспондентом агентства мотоциклист заявил, что водитель Hyundai нарушил правила дорожного движения и не уступил ему дорогу. «Я ехал на зеленый свет. Водитель иномарки начал поворачивать налево и не пропустил меня. В результате ДТП я получил ссадины. Мотоцикл тоже пострадал», — сообщил водитель мотоцикла URA.RU. В региональной Госавтоинспекции агентству сообщили, что сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах аварии. «Водитель получил легкий вред здоровью. Обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются», — рассказали там агентству.