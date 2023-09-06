В центре Тюмени иномарка столкнулась с мотоциклом. Видео

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
ДТП произошло на перекрестке улиц Герцена и Малыгина Фото:

На перекрестке улиц Герцена — Малыгина в Тюмени столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл. Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU. По его словам, в результате ДТП мотоцикл опрокинулся, а его водитель оказался на дороге.

«Водитель автомобиля Hyundai столкнулся с мотоциклистом. Сейчас медики оказывают последнему помощь», — пояснил журналист URA.RU.

В беседе с корреспондентом агентства мотоциклист заявил, что водитель Hyundai нарушил правила дорожного движения и не уступил ему дорогу. «Я ехал на зеленый свет. Водитель иномарки начал поворачивать налево и не пропустил меня. В результате ДТП я получил ссадины. Мотоцикл тоже пострадал», — сообщил водитель мотоцикла URA.RU.

В региональной Госавтоинспекции агентству сообщили, что сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах аварии. «Водитель получил легкий вред здоровью. Обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются», — рассказали там агентству.

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На перекрестке улиц Герцена — Малыгина в Тюмени столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл. Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU. По его словам, в результате ДТП мотоцикл опрокинулся, а его водитель оказался на дороге. «Водитель автомобиля Hyundai столкнулся с мотоциклистом. Сейчас медики оказывают последнему помощь», — пояснил журналист URA.RU. В беседе с корреспондентом агентства мотоциклист заявил, что водитель Hyundai нарушил правила дорожного движения и не уступил ему дорогу. «Я ехал на зеленый свет. Водитель иномарки начал поворачивать налево и не пропустил меня. В результате ДТП я получил ссадины. Мотоцикл тоже пострадал», — сообщил водитель мотоцикла URA.RU. В региональной Госавтоинспекции агентству сообщили, что сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах аварии. «Водитель получил легкий вред здоровью. Обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются», — рассказали там агентству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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