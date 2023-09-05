Омбудсмен ХМАО отреагировала на жалобы бойцов на неуставные отношения в зоне СВО

06 сентября 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Военнослужащие из Югры пожаловались на новые эпизоды несоблюдения их прав со стороны командования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова инициировала проверку по факту неуставных отношений командования к бойцам разведроты полка 1307. Военнослужащие из Югры, выполняющие военные задачи в зоне СВО, записали видеообращение, в котором пожаловались на угрозы расправы, оскорбления и необоснованные приказы исходящие от командования. Об этом агентству URA.RU сообщила омбудсмен. «На телефон горячей линии Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре также поступило коллективное обращение военнослужащих, в том числе в видео-формате, о продолжении неуставных отношений к военнослужащим со стороны руководства полка 1307», — рассказала корреспонденту агентства Стребкова. Отмечается, что ранее уже сообщалось о случаях неуставного поведения со стороны командования полка. Тогда инициировали проверку, за которой последовали кадровые перемены. Поэтому после получения нового сигнала о помощи омбудсмен обратилась в Главное военно-следственное управление Следственного комитета России и Главное управление военной прокуратуры. На данный момент сообщается о том, что началась проверка специальными органами. По словам уполномоченной, она и ее помощники поддерживают связь с военнослужащими. Корреспондент агентства направил официальный запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказывало о том, что солдаты из ХМАО, находящиеся в зоне СВО в воинской части 1307 начали получать отпуска после вмешательства заместителя министра обороны Виктора Горемыкина. До этого военнослужащие жаловались на то, что длительное время им не предоставляли основной отпуск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова инициировала проверку по факту неуставных отношений командования к бойцам разведроты полка 1307. Военнослужащие из Югры, выполняющие военные задачи в зоне СВО, записали видеообращение, в котором пожаловались на угрозы расправы, оскорбления и необоснованные приказы исходящие от командования. Об этом агентству URA.RU сообщила омбудсмен. «На телефон горячей линии Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре также поступило коллективное обращение военнослужащих, в том числе в видео-формате, о продолжении неуставных отношений к военнослужащим со стороны руководства полка 1307», — рассказала корреспонденту агентства Стребкова. Отмечается, что ранее уже сообщалось о случаях неуставного поведения со стороны командования полка. Тогда инициировали проверку, за которой последовали кадровые перемены. Поэтому после получения нового сигнала о помощи омбудсмен обратилась в Главное военно-следственное управление Следственного комитета России и Главное управление военной прокуратуры. На данный момент сообщается о том, что началась проверка специальными органами. По словам уполномоченной, она и ее помощники поддерживают связь с военнослужащими. Корреспондент агентства направил официальный запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее URA.RU рассказывало о том, что солдаты из ХМАО, находящиеся в зоне СВО в воинской части 1307 начали получать отпуска после вмешательства заместителя министра обороны Виктора Горемыкина. До этого военнослужащие жаловались на то, что длительное время им не предоставляли основной отпуск.