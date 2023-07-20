Бойцы из ХМАО идут в отпуск из зоны СВО благодаря вмешательству замминистра обороны

21 июля 2023 в 22:59 Размер текста - 17 +

Виктор Горемыкин распорядился провести проверку Вадим Ахметов новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из ХМАО, находящиеся в зоне СВО в воинской части 1307 начали получать отпуска после вмешательства заместителя министра обороны Виктора Горемыкина. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. «Много жалоб поступало о том, что длительное время не предоставляется основной отпуск нашим военнослужащим. После обращения нашего губернатора в главную военную прокуратуру и Минобороны России были проведены проверки, в ходе которых генералом Горемыкиным даны рекомендации командованию воинской части об организации отпусков, ротации военнослужащих, чтобы у них было время на отдых», — рассказала корреспонденту агентства омбудсмен. По словам Стребковой, ротацию военнослужащих усилили с начала недели. «Начиная с понедельника, активизировалась кратность предоставления отпусков, ротации из числа мобилизованных в СВО. Мы этому очень рады, общаемся с ребятами, прибывшими в отпуск. Они из первых уст нам рассказывают о том, какие есть проблемы, какие удачи», — добавляет уполномоченная по правам человека. Ранее URA.RU писало о том, что по просьбе губернатора Югры Натальи Комаровой, Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими из ХМАО. Из-за частых жалоб на командира полка, генерал-полковник дал распоряжение провести проверку по факту неуставного поведения руководства и несоблюдения отпускного режима бойцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие из ХМАО, находящиеся в зоне СВО в воинской части 1307 начали получать отпуска после вмешательства заместителя министра обороны Виктора Горемыкина. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова. «Много жалоб поступало о том, что длительное время не предоставляется основной отпуск нашим военнослужащим. После обращения нашего губернатора в главную военную прокуратуру и Минобороны России были проведены проверки, в ходе которых генералом Горемыкиным даны рекомендации командованию воинской части об организации отпусков, ротации военнослужащих, чтобы у них было время на отдых», — рассказала корреспонденту агентства омбудсмен. По словам Стребковой, ротацию военнослужащих усилили с начала недели. «Начиная с понедельника, активизировалась кратность предоставления отпусков, ротации из числа мобилизованных в СВО. Мы этому очень рады, общаемся с ребятами, прибывшими в отпуск. Они из первых уст нам рассказывают о том, какие есть проблемы, какие удачи», — добавляет уполномоченная по правам человека. Ранее URA.RU писало о том, что по просьбе губернатора Югры Натальи Комаровой, Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими из ХМАО. Из-за частых жалоб на командира полка, генерал-полковник дал распоряжение провести проверку по факту неуставного поведения руководства и несоблюдения отпускного режима бойцов.