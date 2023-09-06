Мэр столицы ХМАО выиграл миллион рублей на премии подчиненным

Команда столицы Югры получит миллион рублей за выигрыш в конкурсе Минстроя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин выиграл миллион рублей на премии подчиненным. Команду окружной столицы, которой руководит глава города, на форуме Минстроя РФ «Север — Юг» наградила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления за ударную работу над повышением индекса качества городской среды. Главе Ханты-Мансийска передали сертификат на миллион рублей, сообщает корреспондент, присутствовавший на церемонии награждения.

«От всероссийской ассоциации муниципалов — миллион на премию муниципальной команде. Команда, получившая первое место и премию миллион рублей, — не могу лично не назвать, потому что с огромным уважением отношусь к главе этого муниципального образования. Он сегодня и наставник, и прекрасный руководитель, и член команды — это мы все видели сами, пребывая в этом городе», — с такими словами обратилась к мэру Ряшину сопредседатель ассоциации Ирина Гусева.

По миллиону от Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления также получили Курчалой (Чечня, 3-е место) и Курганинск (Кубань, 2-е место). По словам сопредседателя ассоциации, «перенаправить средства в местный бюджет не получится. «Это средства фонда, их можно распределить между членами команды или купить на них подарки — например, ноутбуки», — уточнила Гусева. Она также отметила, что столица Югры поразила жюри конкурса «умными» квартирами для маломобильных жителей и уровнем благоустройства новых микрорайонов.

Вице-мэр Ханты-Мансийска Виктория Белозерова подтвердила, что призовой фонд будет распределен между членами команды. «Команда управления города Ханты-Мансийска очень большая. Средства будут направлены ровно на то, на что предусматривалось организаторами», — прокомментировала Белозерова.

Ранее URA.RU писало, что Минстрой РФ назвал самый комфортный город Югры. Им стала окружная столица.