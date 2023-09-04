04 сентября 2023

Минстрой РФ назвал самый комфортный город ХМАО

Самым комфортным городом ХМАО стал Ханты-Мансийск
© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Воскресения Христова и комплекс "Возрождение". Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, храм
Самым комфортным городом стал Ханты-Мансийск Фото:

Самым комфортным городом за прошлый год стал Ханты-Мансийск, а также в списке лидеров оказались Когалым и Белоярский. Города показали лучшие результаты в индексе качества городской среды по версии Минстроя России. Результаты озвучили во время форума «Север-Юг: комфортная среда», передает корреспондент URA.RU.

«Тройку лидеров общего рейтинга Югры открывает Когалым — лучший в группе средних городов. На четыре балла больше у Белоярского — он лидер в группе малых городов. На первом месте Ханты-Мансийск — 247 баллов индекса качества городской среды», — прозвучало на презентации в ходе форума в Ханты-Мансийске.

В числе городов, которые улучшили свои результаты за прошлые годы также Радужный, увеличивший показатели сразу на 5 баллов. Нижневартовск, которому годом ранее не хватало одного балла до звания города с благоприятной средой, в общем набрал 202 балла.

Ранее URA.RU рассказывало, что Минстрой РФ назвал самый «умный» город ХМАО. Тогда им стал Ханты-Мансийск. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год.

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Самым комфортным городом за прошлый год стал Ханты-Мансийск, а также в списке лидеров оказались Когалым и Белоярский. Города показали лучшие результаты в индексе качества городской среды по версии Минстроя России. Результаты озвучили во время форума «Север-Юг: комфортная среда», передает корреспондент URA.RU. «Тройку лидеров общего рейтинга Югры открывает Когалым — лучший в группе средних городов. На четыре балла больше у Белоярского — он лидер в группе малых городов. На первом месте Ханты-Мансийск — 247 баллов индекса качества городской среды», — прозвучало на презентации в ходе форума в Ханты-Мансийске. В числе городов, которые улучшили свои результаты за прошлые годы также Радужный, увеличивший показатели сразу на 5 баллов. Нижневартовск, которому годом ранее не хватало одного балла до звания города с благоприятной средой, в общем набрал 202 балла. Ранее URA.RU рассказывало, что Минстрой РФ назвал самый «умный» город ХМАО. Тогда им стал Ханты-Мансийск. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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