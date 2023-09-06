В Армении поспешили разъяснить, для чего проводятся военные учения с США

Директор института Кавказа: Армения и США проведут миротворческие учения

06 сентября 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

В Сирии военнослужащие Армении проходят учения вместе с российскими солдатами Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии Совместные военные учения Армении и США будут нацелены на обеспечение слаженной работы миротворческих подразделений. Об этом заявил директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. «Речь идет о том, чтобы повысить совместимость подразделений из разных стран, которые участвуют в миротворческих миссиях», — цитируют Искандаряна РБК. Он отметил, что такие мероприятия проводятся не первый раз. Эксперт рассказал, что ранее небольшие группы армянских военных принимали участие в подобных миссиях в Ираке, Афганистане. В Сирии военнослужащие Армении работают вместе с российскими солдатами. По мнению Искандаряна, эти учения не относятся к военному взаимодействию с Россией. Ранее Минобороны Армении сообщило о том, что в учебном центре в Армении пройдут совместные армяно-американские учения. Мероприятия запланированы на 11—20 сентября.

Совместные военные учения Армении и США будут нацелены на обеспечение слаженной работы миротворческих подразделений. Об этом заявил директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. «Речь идет о том, чтобы повысить совместимость подразделений из разных стран, которые участвуют в миротворческих миссиях», — цитируют Искандаряна РБК. Он отметил, что такие мероприятия проводятся не первый раз. Эксперт рассказал, что ранее небольшие группы армянских военных принимали участие в подобных миссиях в Ираке, Афганистане. В Сирии военнослужащие Армении работают вместе с российскими солдатами. По мнению Искандаряна, эти учения не относятся к военному взаимодействию с Россией. Ранее Минобороны Армении сообщило о том, что в учебном центре в Армении пройдут совместные армяно-американские учения. Мероприятия запланированы на 11—20 сентября.