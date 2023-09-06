В Екатеринбурге пропала 22-летняя девушка. Фото

07 сентября 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Девушка пропала в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге волонтеры ищут, ушедшую из дома 2 сентября 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Девушка вышла из дома 2 сентября. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в черную водолазку, зеленую накидку, черные брюки и бежевые кроссовки», — сообщили «ВКонтакте» «ЛизаАлерт» Свердловская область. С собой у девушки был рюкзак. Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефону поискового отряда — 8(800)7005452. Ориентировка на пропавшую девушку Фото: страница «ВКонтакте» — «ЛизаАлерт» Свердловская область, https://vk.com/lizaalertekb

В Екатеринбурге волонтеры ищут, ушедшую из дома 2 сентября 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Девушка вышла из дома 2 сентября. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в черную водолазку, зеленую накидку, черные брюки и бежевые кроссовки», — сообщили «ВКонтакте» «ЛизаАлерт» Свердловская область. С собой у девушки был рюкзак. Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефону поискового отряда — 8(800)7005452.