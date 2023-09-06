06 сентября 2023

В Екатеринбурге пропала 22-летняя девушка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка пропала в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге волонтеры ищут, ушедшую из дома 2 сентября 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Девушка вышла из дома 2 сентября. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в черную водолазку, зеленую накидку, черные брюки и бежевые кроссовки», — сообщили «ВКонтакте» «ЛизаАлерт» Свердловская область.

С собой у девушки был рюкзак. Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефону поискового отряда — 8(800)7005452.

Ориентировка на пропавшую девушку
Ориентировка на пропавшую девушку
Фото:

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В Екатеринбурге волонтеры ищут, ушедшую из дома 2 сентября 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Девушка вышла из дома 2 сентября. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в черную водолазку, зеленую накидку, черные брюки и бежевые кроссовки», — сообщили «ВКонтакте» «ЛизаАлерт» Свердловская область. С собой у девушки был рюкзак. Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефону поискового отряда — 8(800)7005452.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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