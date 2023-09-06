Девушка пропала в Екатеринбурге
В Екатеринбурге волонтеры ищут, ушедшую из дома 2 сентября 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Девушка вышла из дома 2 сентября. Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в черную водолазку, зеленую накидку, черные брюки и бежевые кроссовки», — сообщили «ВКонтакте» «ЛизаАлерт» Свердловская область.
С собой у девушки был рюкзак. Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефону поискового отряда — 8(800)7005452.
Ориентировка на пропавшую девушку
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