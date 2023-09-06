06 сентября 2023

Аналитики предрекли российским банкам рекордную прибыль

В АКРА допустили, что прибыль банков в 2023 году превысит 2,6 трлн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль банков может побить рекорд 2021 года Фото:

Прибыль российского банковского сектора в 2023 году может достигнуть 2,6 трлн рублей. Об этом рассказали специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

«Чистая прибыль банковского сектора может составить 2,6 трлн рублей и более в 2023 году. Это максимальное значение в истории, прошлый рекорд был в 2021 году — 2,37 трлн рублей», — привели РБК данные АКРА.

По данным аналитического агентства, в формирование прибыли банков большую роль сыграли операции с валютой. «Доход банков от операций с иностранной валютой в первом полугодии 2023 года составил почти 800 млрд рублей, тогда как в первом полугодии прошлого года был зафиксирован убыток в размере 1,3 трлн рублей», — рассказали эксперты АКРА.

Ранее URA.RU сообщало о рекордной прибыли крупнейших российских банков, которая стала возможна, благодаря ограничениям Запада. Деньги остаются циркулировать внутри страны и банки не имеют возможности вывести их за рубеж для инвестиций и реализации проектов.

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Прибыль российского банковского сектора в 2023 году может достигнуть 2,6 трлн рублей. Об этом рассказали специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). «Чистая прибыль банковского сектора может составить 2,6 трлн рублей и более в 2023 году. Это максимальное значение в истории, прошлый рекорд был в 2021 году — 2,37 трлн рублей», — привели РБК данные АКРА. По данным аналитического агентства, в формирование прибыли банков большую роль сыграли операции с валютой. «Доход банков от операций с иностранной валютой в первом полугодии 2023 года составил почти 800 млрд рублей, тогда как в первом полугодии прошлого года был зафиксирован убыток в размере 1,3 трлн рублей», — рассказали эксперты АКРА. Ранее URA.RU сообщало о рекордной прибыли крупнейших российских банков, которая стала возможна, благодаря ограничениям Запада. Деньги остаются циркулировать внутри страны и банки не имеют возможности вывести их за рубеж для инвестиций и реализации проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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