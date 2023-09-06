06 сентября 2023

Кабмин одобрил единый закон об аттракционах

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей на Цветном бульваре. Тюмень , парк аттракционов, аттракцион, атракцион
Закон обозначит единые правила для аттракционов в РФ Фото:

Работа аттракционов в России будет регулироваться едиными правилами, которые определит разработанный федеральный закон, который поддержал кабинет министров. Об этом рассказали «Известия».

«Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам», — рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства. Там же подчеркнули, что данный момент требования к безопасности установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности аттракционов».

Издание сообщило, что в правительстве хотят отрегулировать региональный контроль за состоянием и эксплуатацией таких конструкций. «Все это будет способствовать снижению аварийности и повышению безопасности таких объектов», — подчеркнули «Известиям» в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало о 20 пострадавших после падения карусели «Вихрь» в парке аттракционов Оренбурга. Причиной падения стали поломки в механизме карусели.

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Работа аттракционов в России будет регулироваться едиными правилами, которые определит разработанный федеральный закон, который поддержал кабинет министров. Об этом рассказали «Известия». «Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам», — рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства. Там же подчеркнули, что данный момент требования к безопасности установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности аттракционов». Издание сообщило, что в правительстве хотят отрегулировать региональный контроль за состоянием и эксплуатацией таких конструкций. «Все это будет способствовать снижению аварийности и повышению безопасности таких объектов», — подчеркнули «Известиям» в правительстве. Ранее URA.RU сообщало о 20 пострадавших после падения карусели «Вихрь» в парке аттракционов Оренбурга. Причиной падения стали поломки в механизме карусели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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