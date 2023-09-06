Кабмин одобрил единый закон об аттракционах

07 сентября 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

Закон обозначит единые правила для аттракционов в РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Работа аттракционов в России будет регулироваться едиными правилами, которые определит разработанный федеральный закон, который поддержал кабинет министров. Об этом рассказали «Известия». «Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам», — рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства. Там же подчеркнули, что данный момент требования к безопасности установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности аттракционов». Издание сообщило, что в правительстве хотят отрегулировать региональный контроль за состоянием и эксплуатацией таких конструкций. «Все это будет способствовать снижению аварийности и повышению безопасности таких объектов», — подчеркнули «Известиям» в правительстве. Ранее URA.RU сообщало о 20 пострадавших после падения карусели «Вихрь» в парке аттракционов Оренбурга. Причиной падения стали поломки в механизме карусели.

Работа аттракционов в России будет регулироваться едиными правилами, которые определит разработанный федеральный закон, который поддержал кабинет министров. Об этом рассказали «Известия». «Принятие отдельного федерального закона необходимо в целях обеспечения единой государственной политики в сфере обеспечения соблюдения обязательных требований к аттракционам», — рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства. Там же подчеркнули, что данный момент требования к безопасности установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности аттракционов». Издание сообщило, что в правительстве хотят отрегулировать региональный контроль за состоянием и эксплуатацией таких конструкций. «Все это будет способствовать снижению аварийности и повышению безопасности таких объектов», — подчеркнули «Известиям» в правительстве. Ранее URA.RU сообщало о 20 пострадавших после падения карусели «Вихрь» в парке аттракционов Оренбурга. Причиной падения стали поломки в механизме карусели.