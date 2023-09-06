Сотрудники транспортной полиции Серова (Свердловская область) провели экологический субботник с детьми. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому региону.
«Участники мероприятия прибыли к местной городской достопримечательности — роднику „Салкын Чишме“, что переводится как „Холодный родник“, чтобы потрудиться и постараться вернуть источнику первоначальный вид. Дети и взрослые с энтузиазмом принялись за работу и привели в порядок территорию у родника, сложили мусор в мешки и выловили из воды тину и посторонние предметы», — сообщили на сайте УТ по Уральскому региону.
Субботник прошел в рамках проекта «Зеленая Россия», объединяющий граждан идеей сбережения природы. Полицейским помогали ребята из местного дворового клуба «Юность» вместе со своими педагогами.
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