06 сентября 2023

Свердловские полицейские провели с детьми экологический субботник. Фото

Транспортные полицейские Серова с детьми очистили «Холодный родник»
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник в рамках «Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры» в Харитоновском саду. Екатеринбург, мешок для мусора, субботник
Субботник прошел в рамках проекта «Зеленая Россия» Фото:

Сотрудники транспортной полиции Серова (Свердловская область) провели экологический субботник с детьми. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому региону.

«Участники мероприятия прибыли к местной городской достопримечательности — роднику „Салкын Чишме“, что переводится как „Холодный родник“, чтобы потрудиться и постараться вернуть источнику первоначальный вид. Дети и взрослые с энтузиазмом принялись за работу и привели в порядок территорию у родника, сложили мусор в мешки и выловили из воды тину и посторонние предметы», — сообщили на сайте УТ по Уральскому региону.

Субботник прошел в рамках проекта «Зеленая Россия», объединяющий граждан идеей сбережения природы. Полицейским помогали ребята из местного дворового клуба «Юность» вместе со своими педагогами.

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Сотрудники транспортной полиции Серова (Свердловская область) провели экологический субботник с детьми. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому региону. «Участники мероприятия прибыли к местной городской достопримечательности — роднику „Салкын Чишме“, что переводится как „Холодный родник“, чтобы потрудиться и постараться вернуть источнику первоначальный вид. Дети и взрослые с энтузиазмом принялись за работу и привели в порядок территорию у родника, сложили мусор в мешки и выловили из воды тину и посторонние предметы», — сообщили на сайте УТ по Уральскому региону. Субботник прошел в рамках проекта «Зеленая Россия», объединяющий граждан идеей сбережения природы. Полицейским помогали ребята из местного дворового клуба «Юность» вместе со своими педагогами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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