Свердловские полицейские провели с детьми экологический субботник. Фото

Транспортные полицейские Серова с детьми очистили «Холодный родник»

07 сентября 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Субботник прошел в рамках проекта «Зеленая Россия» Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники транспортной полиции Серова (Свердловская область) провели экологический субботник с детьми. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому региону. «Участники мероприятия прибыли к местной городской достопримечательности — роднику „Салкын Чишме“, что переводится как „Холодный родник“, чтобы потрудиться и постараться вернуть источнику первоначальный вид. Дети и взрослые с энтузиазмом принялись за работу и привели в порядок территорию у родника, сложили мусор в мешки и выловили из воды тину и посторонние предметы», — сообщили на сайте УТ по Уральскому региону. Субботник прошел в рамках проекта «Зеленая Россия», объединяющий граждан идеей сбережения природы. Полицейским помогали ребята из местного дворового клуба «Юность» вместе со своими педагогами.

Сотрудники транспортной полиции Серова (Свердловская область) провели экологический субботник с детьми. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому региону. «Участники мероприятия прибыли к местной городской достопримечательности — роднику „Салкын Чишме“, что переводится как „Холодный родник“, чтобы потрудиться и постараться вернуть источнику первоначальный вид. Дети и взрослые с энтузиазмом принялись за работу и привели в порядок территорию у родника, сложили мусор в мешки и выловили из воды тину и посторонние предметы», — сообщили на сайте УТ по Уральскому региону. Субботник прошел в рамках проекта «Зеленая Россия», объединяющий граждан идеей сбережения природы. Полицейским помогали ребята из местного дворового клуба «Юность» вместе со своими педагогами.