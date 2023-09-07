Российские войска обзавелись «охотниками за беспилотниками»

В зоне СВО появились вертолеты для охоты за беспилотниками
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Репетиция авиации к параду Победы. Екатеринбург, вертолет, авиация, ми-24
Вертолеты Ми-28 начали использовать для борьбы с беспилотниками Фото:
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В Воздушно-космических силах (ВКС) России появились вертолеты Ми-28 для охоты за беспилотниками. Их экипажи прошли спецподготовку по перехвату дронов в любых погодных условиях.

«Вертолету сбивать беспилотники совершенно несложно, потому что любые маленькие аппараты излучают тепло. А ракеты ориентированы на тепло. И скорость у них небольшая, до 200 км/ч, поэтому сбивать их просто. Пилоту научиться их сбивать тоже не составляет труда», — рассказал заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов «Известиям».

Уточняется, что экипажи Ми-28 обучены перехватывать беспилотники днем и ночью, а также при любых погодных условиях. Новые подразделения используются в нескольких регионах РФ.

Ранее стало известно о первом дроне, уничтоженном вертолетом Ми-28 за время проведения СВО. Беспилотник был сбит при попытке атаковать Орловскую область.

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В Воздушно-космических силах (ВКС) России появились вертолеты Ми-28 для охоты за беспилотниками. Их экипажи прошли спецподготовку по перехвату дронов в любых погодных условиях. «Вертолету сбивать беспилотники совершенно несложно, потому что любые маленькие аппараты излучают тепло. А ракеты ориентированы на тепло. И скорость у них небольшая, до 200 км/ч, поэтому сбивать их просто. Пилоту научиться их сбивать тоже не составляет труда», — рассказал заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов «Известиям». Уточняется, что экипажи Ми-28 обучены перехватывать беспилотники днем и ночью, а также при любых погодных условиях. Новые подразделения используются в нескольких регионах РФ. Ранее стало известно о первом дроне, уничтоженном вертолетом Ми-28 за время проведения СВО. Беспилотник был сбит при попытке атаковать Орловскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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