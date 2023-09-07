Российские войска обзавелись «охотниками за беспилотниками»

В зоне СВО появились вертолеты для охоты за беспилотниками

07 сентября 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Вертолеты Ми-28 начали использовать для борьбы с беспилотниками Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Воздушно-космических силах (ВКС) России появились вертолеты Ми-28 для охоты за беспилотниками. Их экипажи прошли спецподготовку по перехвату дронов в любых погодных условиях. «Вертолету сбивать беспилотники совершенно несложно, потому что любые маленькие аппараты излучают тепло. А ракеты ориентированы на тепло. И скорость у них небольшая, до 200 км/ч, поэтому сбивать их просто. Пилоту научиться их сбивать тоже не составляет труда», — рассказал заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов «Известиям». Уточняется, что экипажи Ми-28 обучены перехватывать беспилотники днем и ночью, а также при любых погодных условиях. Новые подразделения используются в нескольких регионах РФ. Ранее стало известно о первом дроне, уничтоженном вертолетом Ми-28 за время проведения СВО. Беспилотник был сбит при попытке атаковать Орловскую область.

В Воздушно-космических силах (ВКС) России появились вертолеты Ми-28 для охоты за беспилотниками. Их экипажи прошли спецподготовку по перехвату дронов в любых погодных условиях. «Вертолету сбивать беспилотники совершенно несложно, потому что любые маленькие аппараты излучают тепло. А ракеты ориентированы на тепло. И скорость у них небольшая, до 200 км/ч, поэтому сбивать их просто. Пилоту научиться их сбивать тоже не составляет труда», — рассказал заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов «Известиям». Уточняется, что экипажи Ми-28 обучены перехватывать беспилотники днем и ночью, а также при любых погодных условиях. Новые подразделения используются в нескольких регионах РФ. Ранее стало известно о первом дроне, уничтоженном вертолетом Ми-28 за время проведения СВО. Беспилотник был сбит при попытке атаковать Орловскую область.