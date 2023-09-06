Полицейские Госавтоинспекции Свердловской области в Алапаевском районе провели просветительскую акцию для водителей на автозаправочной станции. Об этом рассказали в ГИБДД России по Свердловской области.
«Дорожные полицейские провели для посетителей АЗС акцию „Спаси жизнь! Сообщи о пьяном водителе!“. Госавтоинспекторы разместили на информационных стендах АЗС памятки с номерами горячей линии, на которую можно сообщить о фактах нетрезвого вождения», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».
Инспекторы обратились к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения. Данная профилактическая акция проводится регулярно, в целях повышения безопасности на дорогах региона.
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