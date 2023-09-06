06 сентября 2023

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции просвещают водителей на АЗС. Фото

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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, гаи, трасса, дальнобойщик, гибдд, дорога, полиция дпс
Сотрудники ДПС провели акцию «Спаси жизнь! Сообщи о пьяном водителе!» Фото:

Полицейские Госавтоинспекции Свердловской области в Алапаевском районе провели просветительскую акцию для водителей на автозаправочной станции. Об этом рассказали в ГИБДД России по Свердловской области.

«Дорожные полицейские провели для посетителей АЗС акцию „Спаси жизнь! Сообщи о пьяном водителе!“. Госавтоинспекторы разместили на информационных стендах АЗС памятки с номерами горячей линии, на которую можно сообщить о фактах нетрезвого вождения», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Инспекторы обратились к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения. Данная профилактическая акция проводится регулярно, в целях повышения безопасности на дорогах региона.

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Полицейские Госавтоинспекции Свердловской области в Алапаевском районе провели просветительскую акцию для водителей на автозаправочной станции. Об этом рассказали в ГИБДД России по Свердловской области. «Дорожные полицейские провели для посетителей АЗС акцию „Спаси жизнь! Сообщи о пьяном водителе!“. Госавтоинспекторы разместили на информационных стендах АЗС памятки с номерами горячей линии, на которую можно сообщить о фактах нетрезвого вождения», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Инспекторы обратились к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения. Данная профилактическая акция проводится регулярно, в целях повышения безопасности на дорогах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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