Сотрудники свердловской Госавтоинспекции просвещают водителей на АЗС. Фото

07 сентября 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС провели акцию «Спаси жизнь! Сообщи о пьяном водителе!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские Госавтоинспекции Свердловской области в Алапаевском районе провели просветительскую акцию для водителей на автозаправочной станции. Об этом рассказали в ГИБДД России по Свердловской области. «Дорожные полицейские провели для посетителей АЗС акцию „Спаси жизнь! Сообщи о пьяном водителе!“. Госавтоинспекторы разместили на информационных стендах АЗС памятки с номерами горячей линии, на которую можно сообщить о фактах нетрезвого вождения», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Инспекторы обратились к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения. Данная профилактическая акция проводится регулярно, в целях повышения безопасности на дорогах региона.

Полицейские Госавтоинспекции Свердловской области в Алапаевском районе провели просветительскую акцию для водителей на автозаправочной станции. Об этом рассказали в ГИБДД России по Свердловской области. «Дорожные полицейские провели для посетителей АЗС акцию „Спаси жизнь! Сообщи о пьяном водителе!“. Госавтоинспекторы разместили на информационных стендах АЗС памятки с номерами горячей линии, на которую можно сообщить о фактах нетрезвого вождения», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Инспекторы обратились к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения. Данная профилактическая акция проводится регулярно, в целях повышения безопасности на дорогах региона.