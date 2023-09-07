В Брянске беспилотник повредил железнодорожный вокзал

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ВС России сбили беспилотник над Брянском Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В небе над Брянском российская ПВО сбила украинский беспилотник. В результате падения БПЛА было повреждено остекленение железнодорожного вокзала Брянск I, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. <…> В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I», — написал Александр Богомаз у себя в Telegram.

Также были повреждены привокзальная площадь и несколько автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнил губернатор. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее брянский губернатор сообщил о ночной попытке беспилотной атаки ВСУ. По словам Богомаза, атака была пресечена силами Минобороны РФ.

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В небе над Брянском российская ПВО сбила украинский беспилотник. В результате падения БПЛА было повреждено остекленение железнодорожного вокзала Брянск I, сообщил глава региона Александр Богомаз. «Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. <…> В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I», — написал Александр Богомаз у себя в Telegram. Также были повреждены привокзальная площадь и несколько автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнил губернатор. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Ранее брянский губернатор сообщил о ночной попытке беспилотной атаки ВСУ. По словам Богомаза, атака была пресечена силами Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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