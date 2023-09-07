В Брянске беспилотник повредил железнодорожный вокзал

В небе над Брянском российская ПВО сбила украинский беспилотник. В результате падения БПЛА было повреждено остекленение железнодорожного вокзала Брянск I, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. <…> В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I», — написал Александр Богомаз
Также были повреждены привокзальная площадь и несколько автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнил губернатор. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее брянский губернатор сообщил о ночной попытке беспилотной атаки ВСУ. По словам Богомаза, атака была пресечена силами Минобороны РФ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.