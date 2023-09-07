В Брянске беспилотник повредил железнодорожный вокзал

07 сентября 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

ВС России сбили беспилотник над Брянском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В небе над Брянском российская ПВО сбила украинский беспилотник. В результате падения БПЛА было повреждено остекленение железнодорожного вокзала Брянск I, сообщил глава региона Александр Богомаз. «Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. <…> В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I», — написал Александр Богомаз у себя в Telegram . Также были повреждены привокзальная площадь и несколько автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнил губернатор. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Ранее брянский губернатор сообщил о ночной попытке беспилотной атаки ВСУ. По словам Богомаза, атака была пресечена силами Минобороны РФ.

В небе над Брянском российская ПВО сбила украинский беспилотник. В результате падения БПЛА было повреждено остекленение железнодорожного вокзала Брянск I, сообщил глава региона Александр Богомаз. «Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. <…> В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I», — написал Александр Богомаз у себя в Telegram. Также были повреждены привокзальная площадь и несколько автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнил губернатор. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Ранее брянский губернатор сообщил о ночной попытке беспилотной атаки ВСУ. По словам Богомаза, атака была пресечена силами Минобороны РФ.