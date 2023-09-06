Уголовное дело тренера челябинской конной школы завершилось условным сроком

Светлана Дубовик и Руслан Горбунов выслушали приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный райсуд Челябинска 7 сентября вынес обвинительный приговор тренеру конной школы «Рифей» Светлане Дубовик и коммерсанту Руслану Горбунову. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, оба обвиняемых отделались условными сроками.

«Горбунова признать виновным путем. Путем частичного сложения наказаний назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно и штраф 260 тысяч рублей. Дубовик признать виновной и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — зачитала приговор судья Неля Яруллина.

Обоим назначен испытательный срок на те же четыре года. Также с подсудимых в счет погашения ущерба «Рифею» взыскали 2,3 млн рублей.

Дубовик и Горбунова задержали в августе 2022 года. Их обвинили в мошенничестве при закупке лошадей для школы. По версии следствия, они закупали животных по завышенным ценам, тем самым нанеся школе миллионный ущерб. Спустя несколько месяцев расследование было завершено, и в конце декабря того же года дело направили в суд.

В завершающей стадии судебного процесса Горбунов заявил об отказе от показаний. Он сообщил, что протокол допроса был заполнен с нарушениями, к тому же, по его словам, он давал показания под давлением со стороны силовиков. Следственный комитет провел проверку и не нашел никаких нарушений. В возбуждении уголовного дела по факту превышения полномочий со стороны правоохранительных органов было отказано.